Lanzamientos de videojuegos de la semana - Stalker 2: Heart of Chornobyl y Kirby Air Riders se reparten protagonismo.

Ya estamos aquí un lunes más, puntuales a nuestra cita semanal con las novedades del sector del entretenimiento electrónico, así que rápidamente damos un repaso a los videojuegos que se lanzarán del 17 al 21 de noviembre de 2025 para Switch, Switch 2, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series y PC, con nombres muy esperados y algunas propuestas menos conocidas, pero igual de interesantes.

Lo más destacado de esta semana es el lanzamiento de ‘S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl’ para PS5, ya que inicialmente tan solo se lanzó para Xbox y PC. Otro estreno importante nos lleva hasta el frenético ‘Kirby Air Riders’, un nuevo juego de carreras exclusivo para Switch 2 que nos trae al famoso personaje rosa en un juego al más puro estilo ‘Mario Kart’. Entre el resto de propuestas también llegarán ‘Bob Esponja: Titanes de las mareas’, ‘Neon Inferno’, ‘Solo Leveling: Arise Overdrive’ y ‘Terrifier: The ARTcade Game’, entre muchos otros. A continuación, tienes la lista completa con plataformas y fechas.

17 de noviembre

‘Solo Leveling: Arise Overdrive’ (PC)

‘Forestrike’ (PC, Switch)

‘Dungeons & Kingdoms’ (PC)

‘Storebound’ (PC)

‘The Berlin Apartment’ (PS5, Xbox Series, PC)

18 de noviembre

‘Bob Esponja: Titanes de las mareas’ (PS5, Xbox Series, PC, Switch 2)

‘Morsels’ (PS5, Xbox Series, Switch, PC)

‘News Tower’ (PC)

‘Long Drive North: Co-Op RV Simulator’ (PC)

19 de noviembre

‘Demonschool’ (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, PC)

‘Moonlighter 2: The Endless Vault’ (PC)

20 de noviembre

‘Kirby Air Riders’ (Switch 2)

‘Air Riders’ marca el debut de una nueva experiencia de carreras, ahora ambientada en el universo del esponjoso personaje rosa de Nintendo. Incluye vehículos especiales, circuitos con elementos interactivos y el uso de las habilidades clásicas del héroe. Además del modo de carreras principal, también propone retos adicionales, modos alternativos y opciones multijugador local y en línea. También será posible personalizar los personajes con objetos obtenidos durante las carreras y eventos especiales.

Kirby Air Riders – Nintendo Switch 2

‘Neon Inferno’ (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, PC)

‘Cleared Hot’ (PC)

‘Monsters are Coming! Rock & Road’ (PC)

‘S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl’ (PS5)

‘Heart of Chornobyl’ llegará por fin a PlayStation 5 tras un largo periodo de exclusividad en Xbox y PC. En el juego controlas a un explorador que debe buscar artefactos en la Zona de Exclusión de Chornóbil, devastada por una segunda explosión ocurrida en 2006. Por si fuera poco, con los problemas derivados de la radiación, también tendrás que enfrentarte a enemigos y criaturas que han surgido en la zona.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl - Feature Trailer

21 de noviembre

‘Terrifier: The ARTcade Game’ (PS5, Xbox Series, PC, Switch)

‘The ARTcade Game’ es un juego inspirado en la franquicia de terror más popular de los últimos años. En él, controlas al famoso payaso Art en un juego de lucha callejera, un género que brilló en salas de arcade en los 90. Al igual que en las películas, tu misión es sembrar el caos y eliminar a tantas víctimas como sea posible en cada nivel.

Terrifier The Artcade Game - Teaser Trailer

Mucho nuevo a lo que jugar

¿Qué te parecen los juegos que están pendientes de estreno? La semana se presenta bastante movida en consolas y PC, con propuestas tan diferentes como ‘Kirby Air Riders’, ‘S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl’ o ‘Terrifier: The ARTcade Game’. ¿Tienes preferencias por alguno en especial? En todo caso, la próxima semana volveremos con más novedades y recomendaciones para seguir disfrutando de nuestras pasiones virtuales.