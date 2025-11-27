Ahora Microsoft también vende zuecos Crocs de Xbox en edición limitada

Tras el éxito cosechado con el lanzamiento de un modelo de Crocs inspirado en la pantalla de inicio de Windows XP, Microsoft retoma su colaboración con el fabricante de calzado para rendir homenaje al ecosistema Xbox. El resultado es un nuevo modelo aún más personalizado con características fácilmente identificables para los seguidores de la plataforma.

La colección se suma a otros trabajos de colaboración recientes del fabricante estadounidense con marcas relacionadas con el mundo del videojuego, como la línea dedicada a ‘Minecraft’, en la que el calzado cómodo se cruza con las grandes licencias del ocio digital.

Un calzado muy juguetón

Disponible en cantidades limitadas, el nuevo modelo presenta un acabado negro y el logotipo de la marca en el interior. Con base negra, esta sandalia tipo zueco presenta detalles verdes y destaca principalmente por los elementos que luce en la parte delantera.

Crocs de Xbox. / .

En ella, Microsoft y Crocs han creado una réplica del mando de Xbox, completa con los clásicos botones X, A, B e Y. Además, cada parte de la zapatilla cuenta con una cruceta digital, así como un par de joysticks analógicos que siguen el esquema adoptado por la compañía hace décadas.

Si quieres dejar clara tu pasión por Xbox o simplemente buscas unos zapatos llamativos, mejor prepara tu cartera. Microsoft y Crocs ya han anunciado que el nuevo modelo se lanzará en cantidades limitadas, lo que significa que no tardarán en agotarse. Además del nuevo modelo, las compañías han lanzado un paquete de cinco Jibbitz que se venden por separado, por unos 20 dólares, y que permite decorar los zuecos con iconos inspirados en franquicias conocidas como ‘World of Warcraft’, ‘DOOM’, ‘Halo, Fallout’ y ‘Sea of Thieves’.

Luce tus pies con estilo “gamer”

En Estados Unidos, las ventas del modelo especial de Xbox han comenzado este martes 25, con un precio sugerido de 80 dólares (unos 69 euros en conversión directa). Por ahora, la colaboración se ha anunciado en la tienda online de Crocs para mercados como Estados Unidos, aunque en Europa ya se está distribuyendo a través de tiendas online especializadas con disponibilidad limitada según la talla.

Crocs de Xbox. / .

“No importa cómo elijas jugar ni adónde te lleven tus planes de vacaciones, el icónico zueco inspirado en el mando de Xbox te acompañará en cada paso del camino”, explica sobre esta iniciativa Marcos Waltenberg, director general de alianzas globales en Xbox. Y a ti, ¿te interesa invertir en esta cómoda e inusual alianza?