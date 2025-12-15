Warlock, nos anticipamos a la aventura de fantasía oscura ambientada en el universo Dungeons & Dragons

Wizards of the Coast ha anunciado ‘Warlock’, un juego de acción y aventuras en tercera persona para un solo jugador en desarrollo para PC, PS5 y Xbox que se ambienta en un mundo abierto de fantasía oscura inspirado en ‘Dungeons & Dragons’. Este proyecto desarrollado por Invoke Studios nos propone adoptar la piel de Kaatri, una curtida guerrera que hace un pacto para controlar magia sobrenatural y enfrentarse a las fuerzas oscuras.

Ambientado en el universo Dungeons & Dragons

El papel de Kaatri, por cierto, lo interpreta Tricia Helfer (‘Battlestar Galactica’, ‘Lucifer’), que tendrá que aportar a la actuación cierto aire de antiheroína fría por fuera, pero con profundas grietas por dentro. Al hilo de lo anterior, el formato pretende poner en manos de los jugadores el poder de la magia para superar todo tipo de contratiempos. Así, durante las exploraciones, cada hechizo abrirá nuevos caminos y posibilidades en un mundo aparentemente tan hermoso como inquietante.

En relación a los enfrentamientos con enemigos, se anticipa que todo rondará alrededor de la magia y el combate cuerpo a cuerpo para ofrecer una experiencia tanto táctica como visceral. “Los brujos portan una magia poderosa y sobrenatural, pero eso siempre tiene un precio”, advierte John Hight, presidente de Wizards of the Coast. “Invoke ha creado un mundo que plasma a la perfección esa mezcla de fascinación y peligro que reside en el corazón de ‘D&D’, donde los jugadores podrán llevar la magia de Kaatri al límite y descubrir lo que hay más allá”.

¿Cuándo se publicará Warlock?

Sin embargo, para saber más sobre la experiencia de juego que propone ‘Warlock’, tendremos que esperar hasta el verano de 2026, cuando el equipo de Invoke ha prometido revelar todos los detalles sobre la jugabilidad y el contenido de este proyecto de gran presupuesto, que estará disponible en 2027 en PC, PlayStation 5 y Xbox Series X|S.