Black Desert Console celebra la incorporación de la clase Seraph con jornadas de juego gratis en PS5

Toma nota, porque del 9 al 18 de enero de 2026 cualquier usuario de PS5 que no tenga en su colección de juegos 'Black Desert Console' podrá descargarlo y probarlo sin coste durante el evento Free Play Days. La compañía ha comunicado la iniciativa coincidiendo con la fecha en la que también llega la actualización publicada tras el mantenimiento del 8 de enero de 2026, que estrena a Seraph como nueva clase jugable.

Gratis en PS5 por tiempo limitado

En la práctica, son varios días para entrar, trastear con sus sistemas, probar el combate, progreso, y decidir por ti mismo si merece la pena quedarse. El plazo va del viernes 9 al domingo 18 de enero para acceder al juego sin pagar, a modo de prueba.

Pearl Abyss celebra la llegada de su nueva actualización gratuita con un periodo de prueba en la consola de Sony. / CEDIDA

Para participar, basta con acudir a PlayStation Store desde la propia consola o desde la web, buscar la ficha del juego y descargarlo durante las fechas del evento. Al terminar la promoción, el acceso deja de estar disponible si no se compra el título. El juego, que figura como lanzamiento nativo del 26 de junio de 2025, ofrece textos en español en pantalla entre sus idiomas, algo importante para no perder detalle de un universo tan rico en folclore y cultura propia.

Un MMO con muchos frentes

‘Black Desert Console’ lleva años creciendo a base de actualizaciones y contenido con un planteamiento que mezcla combate de acción con un buen puñado de actividades secundarias. Pero el formato tiene mucha más vida, puesto que independientemente de sus misiones y la progresión, ofrece oficios y tareas como pesca, comercio, cocina, alquimia o gestión de casa, con tiempo para explotar los recursos de su mundo abierto e incluso ponerse metas propias.

Nueva clase Seraph

Ahora nos detenemos en la actualización gratuita responsable de la promoción, que entre otros elementos incorpora a Seraph como nueva clase jugable. Pearl Abyss la presenta como un personaje centrado en el cuerpo a cuerpo, armado con una gran espada a dos manos y preparado para alternar recursos ofensivos y defensivos, con acciones de agarre y guardia.

Black Desert Console - New Class Seraph

En la información oficial publicada por la casa de software, Seraph se dibuja como una guerrera marcada por una dualidad entre luz y oscuridad y con armamento propio, referencias a Sacramentum como arma principal y Purgatum como arma de despertar.

Black Desert Console a la última

Este Free Play Days en PS5 llega en un buen momento para acceder a su universo con su última actualización y comprobar si se adapta a tus necesidades sin la necesidad de pagar por adelantado. No obstante, más allá de la promoción, 'Black Desert Console' también se juega en PS5 y Xbox Series X|S, tras el fin del servicio en PS4 y Xbox One.