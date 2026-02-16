Crimson Desert muestra cómo funciona la vida a lo largo del continente de Pywel

Pearl Abyss ha compartido el tercer y último vídeo de características que sirve como anticipo de ‘Crimson Desert’, con un repaso más detallado de la vida diaria que formarán parte del recorrido en el continente de Pywel. Si bien los vídeos anteriores destacaron la narrativa del juego, las regiones, exploración, misiones, diseño de mundo abierto, sistema de combate y las mecánicas de progresión, el actual se centra en este mundo y en las actividades donde se puede invertir tiempo y hacer una merecida pausa.

La tierra de Pywel

El vídeo presenta el contenido disponible alrededor de todo el territorio, diseñado para respaldar el viaje de los jugadores proporcionando recursos esenciales. Entre las actividades se incluye pescar y cazar para abastecerse de ingredientes de cocina, recolectar flores e insectos para su uso en alquimia, y obtener materiales para la artesanía y la mejora de equipo mediante la recolección y la minería.

También se presenta el Campamento de los Melenas Grises en Hernand, un asentamiento establecido por Kliff y sus compañeros tras quedarse sin hogar a manos de la facción de los Osos Negros después de un feroz ataque. Utilizando recursos y moneda obtenidos a través de la exploración, se podrá ampliar la funcionalidad del campamento y convertirlo en un asentamiento útil para organizar el viaje.

Momento de gestión

Dentro del campamento, habrá opción de gestionar granjas y ranchos para producir materiales de cocina y artesanía, comprar suministros a un vendedor y enviar a los compañeros reunidos a misiones para adquirir recursos como madera, minerales y más. Estos sistemas permiten orientar el crecimiento del campamento. Además, el vídeo deja muestras sobre las opciones de personalización de personajes. El editor ofrece opciones para personalizar la apariencia de los personajes utilizando tintes encontrados por todo Pywel o fabricados mediante alquimia, ajustando atuendos, peinados y tatuajes para adaptarse a las preferencias individuales.

Servicios para el ciudadano

Las ciudades y pueblos del continente de Pywel están poblados por herreros, sastres, mercaderes y residentes que necesitan ayuda. Estos PNJ reaccionan a las acciones del jugador, volviéndose hostiles u otorgando recompensas según su comportamiento, lo que aporta otro elemento a la interacción dentro del mundo.

Por último, Pearl Abyss ha comunicado a través de sus canales oficiales en redes sociales que ‘Crimson Desert’ ha superado los 2 millones de listas de deseos en todo el mundo. Se publicará el 19 de marzo de 2026 para PS5, Xbox Series X|S y PC.