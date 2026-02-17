MGS4 sale de PS3 con Metal Gear Solid Master Collection Vol. 2 y llega a PS5, Xbox, Switch y PC

Konami ha confirmado que ‘Metal Gear Solid Master Collection Vol. 2’ se lanzará el 27 de agosto de 2026 para Switch 2, Switch, PS5, Xbox Series y PC a través de Steam. A grandes rasgos, la nueva colección continúa el trabajo iniciado con ‘Master Collection Vol. 1’, lanzada en 2023, que reunió varias entregas históricas de la serie en un mismo paquete.

Guns of the Patriots sale de casa

La novedad más relevante del volumen es la publicación de ‘Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots’, en sistemas actuales por primera vez desde su debut original en 2008. Además, incluye ‘Metal Gear Solid Peace Walker’, la entrega original de PSP ahora en HD Edition, con soporte en línea en cooperativo de 2 a 4 jugadores y modo Versus Ops para hasta seis.

Por otro lado, Switch y Switch 2 podrán jugar entre sí, mientras que no habrá cruce entre plataformas distintas. De poner la guinda al pastel se encargará ‘Metal Gear Ghost Babel’ que, en la práctica, es un ‘Metal Gear’ “portátil” nacido para Game Boy Color. Salió en el año 2000 y aunque utiliza a Solid Snake como referencia y comparte los planteamientos y recursos habituales de la franquicia, no forma parte de la línea argumental canónica. Es una aventura de sigilo en 2D, diseñada alrededor de pantallas y gadgets, orientada a la infiltración, evitar alarmas y resolver situaciones con más pericia que combate directo.

Metal Gear Ghost Babel para Game Boy / Konami

Además de estos juegos, la colección incluye más contenidos adicionales como material complementario. Entre ellos se encuentran los libros digitales Scenario Book y Master Book de los dos títulos principales, una banda sonora digital Vol. 2 y ‘Metal Gear Solid 4 Database’, incluida con ‘Metal Gear Solid 4’, que recopila información del universo de la franquicia hasta los acontecimientos de MGS4.

Metal Gear Solid Master Collection Vol. 2 incluye:

-‘Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots’

-‘Metal Gear Solid Peace Walker’ (HD Edition)

Contenido extra

-‘Metal Gear Ghost Babel’

-Banda sonora digital Vol. 2

Materiales digitales

-Scenario Book y Master Book de ‘Metal Gear Solid 4’

-Scenario Book y Master Book de ‘Metal Gear Solid Peace Walker’

-‘Metal Gear Solid 4 Database’

Más incentivos y ediciones

Si estás pensando en reservar el juego, en esta ocasión recibirás artículos exclusivos como el camuflaje “Cardboard” para ‘Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots’ y el uniforme "Love Cardboard" para ‘Metal Gear Solid Peace Walker’. Además, si tienes guardados datos de ‘Master Collection Vol. 1’ podrás desbloquear recompensas adicionales en ambos juegos.

Como parte de las celebraciones por el aniversario de la franquicia, entre otros asuntos y promociones, Konami también ha anunciado un paquete para Steam que reúne la ‘Master Collection Vol. 1’ y ‘Metal Gear Solid Δ Snake Eater’, una opción para repasar la saga en PC.