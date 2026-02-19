Videojuegos
World of Warcraft lanza una integración que permite compartir capturas de las casas directamente desde el juego
La función se apoya en un nuevo objeto del juego llamado Pin-o-Matic Camera
Alberto Yañez - Elsotanoperdido
El sistema de viviendas de ‘World of Warcraft’ acaba de incorporar una función que amplía esa conexión entre jugadores y redes sociales. A nivel práctico, los primeros ya pueden compartir capturas directamente en Pinterest, sin tener que salir del cliente del juego. Esta función llega unos días antes del lanzamiento mundial de ‘World of Warcraft Midnight’, previsto para el 3 de marzo de 2026 y pretende incrementar la participación de los jugadores en el plano social, especialmente entre los que han estado probando el sistema de viviendas desde su debut en acceso anticipado en diciembre de 2025.
Publicar directamente desde el juego
Para empezar a utilizarla, lo primero que hay que hacer es vincular la cuenta de ‘World of Warcraft’ con Pinterest y desbloquear el logro 'Craft Your World'. Es sencillo, ya que una vez que se completa el enlace, el juego registra la acción como logro y lo añade a tu perfil. Es, en la práctica, una recompensa por activar la integración y sirve como “activador” de la función. Una vez que has cumplido con los requisitos, podrás usar la Pin-o-Matic Camera, para capturar imágenes de entornos, decoraciones o momentos de juego en Azeroth y publicarlas directamente en tu cuenta de Pinterest.
El proceso recorta muchos pasos, como tener que sacar capturas de pantalla y subirlas desde el navegador. Desde ahora, todo se puede hacer desde la propia interfaz del MMORPG. Si atendemos a Blizzard, la intención es simplificar el intercambio de contenido y fomentar la creación de colecciones temáticas entre aventuras. La herramienta también permite organizar imágenes en colecciones personalizadas, de forma que puedes crear álbumes organizados por estilos de decoración concretos, estéticas de distintas regiones e incluso composiciones inspiradas en hermandades.
Housing Teaser - World of Warcraft
El sistema de viviendas se consolida
No podemos olvidar que, desde su llegada al acceso anticipado, el sistema de viviendas ha sido una de las características que más tiempo ha robado a sus jugadores. De hecho, la posibilidad de personalizar espacios, organizar elementos decorativos y crear entornos personales ha terminado por generar una forma distinta de disfrutar de la experiencia.
En el plano general, la herramienta potencia la parte creativa y la expresión personal, algo que hasta el momento no había tenido especial relevancia en ‘World of Warcraft’, tradicionalmente asociado a sus incursiones y mazmorras. Con la integración con Pinterest, Blizzard apuesta por dar visibilidad al contenido creado por los propios jugadores, convirtiendo sus casas en espacios públicos.
