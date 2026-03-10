VIDEOJUEGOS
¿Podrá tu PC mover Crimson Desert? Reunimos requisitos y objetivos de rendimiento en ordenador y consolas
Descubre qué necesitas para jugar al título de Pearl Abyss y qué rendimiento puedes esperar dependiendo de la consola o la resolución
Carlos de Ayala - Elsotanoperdido
Antes de su lanzamiento a nivel mundial el próximo 19 de marzo, Pearl Abyss ha desvelado hoy las especificaciones oficiales de rendimiento para PC, consola y Mac de ‘Crimson Desert’, su próxima aventura de acción en mundo abierto ambientada en el continente de Pywel. El proyecto impulsado por el motor BlackSpace Engine, propietario de la desarrolladora, presentará un mundo abierto sin pantallas de carga que promete detallados entornos, intensos combates, exploración y muchas misiones. Todos estos elementos se combinarán para crear una experiencia para un solo jugador profundamente inmersiva. Para ello necesitarás una consola de actual generación, un PC o Mac.
Requisitos mínimos y recomendados en PC
Objetivos de rendimiento en consolas
Objetivos de rendimiento en Mac
Objetivos de rendimiento en ASUS ROG Xbox Ally
En el caso de PC, las especificaciones destacan las configuraciones recomendadas para diferentes ajustes gráficos, mientras que los objetivos de rendimiento en consola detallan las resoluciones y velocidades de fotogramas que los jugadores de consola pueden esperar en sus sistemas.
- Así está la clasificación de Segunda División: El Deportivo deja en bandeja de plata la segunda plaza y el Almería no falla
- El aeropuerto de A Coruña perderá 120.000 pasajeros con el fin de las rutas a Málaga, Valencia y Londres
- La obra en el inicio de Alfonso Molina, en A Coruña, descubre un muro del siglo XVIII
- Un microondas, tirado junto a un contenedor de papel en A Coruña
- El Montecarlo de A Coruña encuentra en el baile un punto de encuentro vecinal: 'A Gaiteira necesitaba un ambiente más sano
- Morás no frena: Arteixo autoriza la conexión para una nueva industria cárnica
- El grupo de restauración La Penela, nuevo propietario de la antigua nave de Flex en Bergondo
- A Coruña pierde los vuelos a Valencia y Málaga al concluir el convenio con Volotea