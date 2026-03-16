Llegó la hora de la verdad para la esperada fantasía medieval de Crimson Desert

Un lunes más, volvemos con las novedades más relevantes del sector del entretenimiento electrónico. En concreto, vamos a repasar los videojuegos que se lanzarán entre el 16 y el 20 de marzo en PC, PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2 y PC, en un listado donde conviven algunas producciones muy esperadas junto a un buen puñado de propuestas independientes igual de interesantes.

Para comenzar, los próximos días se publica ‘Crimson Desert’, el RPG de mundo abierto que promete uno de los mapas más grandes jamás vistos en un videojuego. También llega ‘Death Stranding 2: On The Beach’ tras casi un año como exclusivo de PS5, ‘MLB The Show 26’ y ‘The Seven Deadly Sins: Origin’, entre muchas otras opciones. A continuación, tienes la lista completa con las plataformas en las que estarán disponibles y sus fechas de lanzamiento.

Lunes 16 de marzo

‘The Seven Deadly Sins: Origin’ (PS5, PC)

‘Starship Troopers: Ultimate Bug War’ (PS5, Xbox Series X|S, Switch 2, PC)

‘Ultimate Bug War’ nos invita a luchar en el universo de la conocida franquicia ‘Starship Troopers’ contra criaturas alienígenas. Aquí asumimos el papel de un soldado de la Infantería Móvil, que debe hacer frente a enjambres de insectos gigantes. Las misiones nos llevan a distintos escenarios en una campaña de acción en primera persona, con un amplio arsenal y la presencia de herramientas militares como los bípedos mecánicos. Todo ello con una estética retro muy marcada.

Martes 17 de marzo

‘MLB The Show 26’ (PS5, Xbox Series X|S, Switch)

‘Elemental: Reforged’ (PC)

‘Everwind’ (PC)

‘Deadzone: Rogue’ (Switch 2)

‘Snoopy & The Great Mystery Club’ (Switch 2)

‘Fallen Tear: The Ascension’ (PC)

Miércoles 18 de marzo

‘Shadow Tactics: Blades of the Shogun’ (Switch 2)

‘Scritchy Scratchy’ (PC)

Jueves 19 de marzo

‘Crimson Desert’ (PS5, Xbox Series X|S, PC)

‘Crimson Desert’ es un RPG de acción de mundo abierto ambientado en el vasto y brutal continente de Pywel. La historia sigue a Kliff, líder de un grupo de mercenarios, que debe sobrevivir en medio de guerras entre reinos, traiciones políticas y amenazas sobrenaturales. Para ello combina una narrativa cinematográfica con exploración libre, que permite a los jugadores descubrir ciudades, fortalezas y regiones salvajes repletas de peligros. Además, promete un despliegue visual de primer nivel y un mapa de enormes dimensiones, con multitud de actividades repartidas por el escenario.

‘Death Stranding 2: On The Beach’ (PC)

Tras casi un año de espera, ‘Death Stranding 2: On The Beach’ llega por fin a PC. El juego continúa la aventura iniciada en la primera entrega expandiendo el universo creado por Hideo Kojima con una nueva historia. El protagonista, Sam Porter Bridges, regresa para enfrentarse a nuevas amenazas mientras intenta reconstruir los lazos entre comunidades aisladas. La secuela mejora la jugabilidad con nuevo equipamiento, entornos variados y desafíos que trascienden al simple hecho de atravesar terrenos peligrosos.

Viernes 20 de marzo

‘Crystalfall’ (PC)

‘Rubato’ (PS5, Switch, PC)

‘Coffee Talk’ (iOS, Android)

Noticias relacionadas

Una semana de combate y caminatas

Durante los próximos días, buena parte de los estrenos en el sector se reparten entre ‘Crimson Desert’ y ‘Death Stranding 2: On The Beach’, dos proyectos diferentes con un nivel de ambición similar. El primero supone uno de los lanzamientos más importantes de Pearl Abyss fuera del universo de ‘Black Desert’, mientras el segundo recupera a Sam para su desembarco en PC de la mano de Kojima Productions.