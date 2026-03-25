Dark Outlaw Games
PlayStation anuncia el cierre de un estudio que quizás ni siquiera conocías
El equipo, dado a conocer en 2025 dentro de PlayStation Studios, no había presentado todavía su primer juego
Alberto Yañez - Elsotanoperdido
Dark Outlaw Games, el estudio que Jason Blundell puso en pie bajo el paraguas de PlayStation Studios y salió a la luz en marzo de 2025, cerrará poco más de un año después, sin haber llegado siquiera a presentar en público su primer proyecto. Según anticipa el medio estadounidense Bloomberg, Sony ha decidido disolver el equipo, que estaba dirigido por este veterano de la franquicia ‘Call of Duty’.
Un estudio sin producciones
En su etapa en Activision Blizzard, Blundell se hizo famoso por ser uno de los responsables del célebre modo Zombi del juego de disparos en primera persona. El estudio tenía establecida su sede en Los Ángeles, aunque desde su inauguración oficial nunca llegaron a revelar en qué estaban trabajando. Según apuntan algunas filtraciones, se barajaba la posibilidad de que el estudio estuviera desarrollando una nueva propiedad intelectual dotada de un gran presupuesto, aunque nunca llegó a concretarse en ningún proyecto.
La creación de Dark Outlaw Games se produjo tras el cierre de Deviation Games, el estudio que Blundell había fundado y que en junio de 2021 anunció un acuerdo con Sony Interactive Entertainment para desarrollar una nueva propiedad intelectual original, aunque acabó cerrando en 2024 sin llegar a lanzar el proyecto. En todo caso la clausura de las operaciones en Dark Outlaw Games no se puede tratar como un caso aislado. Según Schreier, PlayStation también ha realizado recortes en otras áreas, incluido el segmento de dispositivos móviles, algo que habría acabado afectando a aproximadamente 50 empleados.
Sony todavía guarda silencio
Hasta la fecha, la directiva de Sony no se ha pronunciado oficialmente sobre el cierre del estudio, aunque no está de más recordar otro episodio reciente, el de Bluepoint Games. En aquella ocasión, el director de PlayStation Studios, Hermen Hulst, subrayó que el encarecimiento del desarrollo, la evolución de los hábitos del público y la situación económica están complicando cada vez más el modelo tradicional de producción.
Según Hulst, la empresa necesita adaptarse de forma constante para seguir siendo competitiva, revisando operaciones y planificando cuidadosamente sus pasos en un mercado cada vez más exigente. En ese contexto, el cierre de Dark Outlaw Games se suma a una etapa de reorganización dentro de PlayStation Studios, en la que Sony parece mostrarse más prudente a la hora de decidir qué proyectos y equipos continúan adelante.
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