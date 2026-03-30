'Avatar Legends: The Fighting Game' confirma fecha de lanzamiento y juego cruzado

El segmento de los juegos de lucha incrementará su catálogo con un par de nuevos títulos que se publicarán entre julio y septiembre. Al lanzamiento de 'MARVEL Tōkon: Fighting Souls' ahora se suma 'Avatar Legends: The Fighting Game', que ya ha fijado sus propios planes para inicio de verano. El título de Gameplay Group International se lanzará el 2 de julio con una docena de personajes en su estreno, que lucharán entre partidas clasificatorias y casuales, rollback netcode y juego cruzado.

Apartado técnico y plataformas

La producción apuesta por un formato de animación 2D dibujado a mano para recoger y trasladar la estética de la serie de la forma más cercana posible. Estará disponible en Nintendo Switch 2 y Nintendo Switch, mientras que la ficha de PlayStation recoge una versión para PS5 y Microsoft añade compatibilidad con Xbox One, Xbox Series X|S y PC. Steam también confirma el juego cruzado entre estas plataformas y ordenador.

Ahora, si atendemos a sus variantes de juego, además de competiciones online, el título incluye campaña para un jugador que promete una historia original, el correspondiente modo 'arcade', un espacio de entrenamiento, modo espectador, galería de arte y una variante específica para la prueba de combos.

En su vertiente jugable, 'Avatar Legends: The Fighting Game' propone combates 1 contra 1 que dependen de un sistema de "flujo" único construido alrededor del movimiento, posicionamiento y un estilo de lucha más abierto, en lugar de simplemente aporrear el mando. También incluye un sistema de personajes de apoyo, de modo que los combates no dependen únicamente del personaje principal. En conjunto, todo apunta a un título planteado tanto para partidas más directas como para dedicarle horas y dominar sus mecánicas.

El juego de lucha de 'Avatar Legends'

Desde su presentación, el equipo de Gameplay Group International siempre ha defendido que el formato se ha diseñado tanto para principiantes como para veteranos, combinando la mecánica clásica de los juegos de lucha con movimientos, estilo y sistemas de combate propios.

“Para nosotros, se trata de ofrecer un juego de lucha que sea divertido desde el primer momento”, señalaba el equipo en la presentación del proyecto. “Avatar representa a la perfección el género. El movimiento, control y la expresión son la esencia de la experiencia. Hemos creado un sistema centrado en la capacidad de respuesta, la profundidad y la jugabilidad competitiva”.

'Avatar Legends: The Fighting Game' - Tráiler

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Ediciones en Europa

De momento no ha trascendido mucha información al respecto, pero ya se pueden realizar reservas en Steam. Aquí además de la versión estándar se encuentra la Digital Deluxe Edition, que incluye libro de arte digital, banda sonora, los aspectos de Samurai Appa y colores alternativos para Aang, Korra, Zuko, Katara, Toph y Sokka, además del Pase del Año 1. Este añadirá cinco personajes jugables adicionales.