Riot Games ha presentado oficialmente 'Teamfight Tactics: Deidades siderales', el Set 17 de 'TFT' y el primero de 2026, que introduce una temática cósmica de fantasía y ciencia ficción construida en torno a seres divinos, nuevos campeones, rasgos inéditos y una mecánica completamente nueva que sustituye al carrusel tradicional.

Disponible en la PBE el 31 de marzo, antes de llegar a PC y dispositivos móviles el 15 de abril, ‘Deidades siderales’ nos lleva a la última frontera, donde los campeones compiten por el favor de poderosas deidades capaces de otorgar bendiciones únicas y recompensas.

Deidades siderales

Entre las grandes novedades del set encontramos el Reino de los Dioses, un mercado celestial que sustituye al carrusel tradicional de 'TFT' por primera vez. Al inicio de cada partida se seleccionan aleatoriamente dos dioses y, a lo largo de la partida, los jugadores regresan al Reino para escoger entre sus ofrendas. Si se alinean de forma constante con la misma deidad durante varias fases, podrán desbloquear bendiciones exclusivas más adelante, lo que abre una nueva forma de orientar cada partida.

‘Deidades siderales’ también introduce una amplia alineación de campeones nuevos y de regreso, incluido el retorno de Master Yi, Pyke y Maokai, mientras que Fiora, Shen, Vex, Graves y Blitzcrank debutan por primera vez como unidades de coste 5, junto a Morgana, Sona, Jhin, Zed y Bard. El set amplía aún más las opciones de juego con nuevas invocaciones como Bia y Bayin y las Crías Primordianas.

Teamfight Tactics revela el Set 17: Deidades siderales, cargado de poder cósmico y mecánicas de Dioses. / Elsotanoperdido

Mecánicas del set

El sistema de rasgos incorpora varias mecánicas propias, entre ellas Meeple, que añade compañeros Meeps que escalan a medida que más unidades suben de estrellas; Ánima, un rasgo de alto riesgo que recompensa las derrotas y las bajas con armas cada vez más poderosas; Estrella Oscura, que crea agujeros negros capaces de consumir enemigos debilitados; y Astrólogo, que introduce siete patrones de constelaciones que alteran las bonificaciones de los hexágonos en cada partida. Entre los elementos más llamativos se incluyen Graves Recién Salido de Fábrica, unidades Mecha transformables y los Tejedestinos, cuyos hechizos pueden asestar golpes críticos y evolucionar a versiones más poderosas.

La parte nuclear del set está ocupada por los nuevos gobernantes divinos, con campeones elevados a formas de nivel dios como Soraka, Diosa de las Estrellas; Yasuo, Dios del Abismo; Ahri, Diosa de la Opulencia; Thresh, Dios de los Pactos; Kayle, Diosa del Orden; Varus, Dios del Amor; Evelynn, Diosa de la Tentación; Ekko, Dios del Tiempo; y Aurelion Sol, Dios de las Maravillas.

Deidades siderales también añade alrededor de 40 nuevos Aumentos, incluidos 8 Aumentos de héroe, además de una nueva línea de cosméticos encabezada por Chibi Xayah Murciélago de Batalla, Chibi Syndra Guardiana Estelar, Chibi de Prestigio Morgana Némesis Estelar, Katarina Desatada Elegida del Lobo, Mordekaiser Desatado Estrella Oscura y la Arena Némesis Estelar.

Teamfight Tactics revela el Set 17: Deidades siderales, cargado de poder cósmico y mecánicas de Dioses. / Elsotanoperdido

Campeón de la Tactician’s Crown del Set 16

La Tactician’s Crown de Legado y leyenda concluyó este fin de semana con Darth Nub proclamándose campeón del mundo, y poniendo el broche final al Set 16 de forma brillante. El evento siguió el habitual formato Checkmate, con la final completamente abierta hasta que se aseguró la condición de victoria definitiva.

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Una de las mayores sorpresas fue el sobresaliente rendimiento de Antonio “Reven” Pino. Tras clasificarse para esta Tactician’s Crown al ganar un evento del TPC, había tenido un complicado Set 16 y descendió de Tier 1. Sin embargo, logró rehacerse llegando al Día 2 como líder y alcanzando la gran final, recuperando así su plaza en Tier 1 de cara al Set 17.