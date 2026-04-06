PlayStation gana terreno en la nueva etapa de Sony mientras PS6 asoma en el horizonte

Sony está experimentando una transformación silenciosa pero profunda. En lugar de apostarlo todo a la electrónica tradicional, el gigante japonés ha decidido orientar su actividad hacia el entretenimiento, y en este nuevo panorama, PS5 y el negocio de consolas pasan a sostener buena parte de la actividad. Al menos, eso es lo que se desprende de una entrevista en la que el director ejecutivo Hiroki Totoki explica a Bloomberg las líneas generales de este cambio dentro del grupo y viene a decir que PlayStation no es solo un producto, sino una de las bases del negocio de la multinacional japonesa.

Un cambio inevitable

Durante décadas, Sony ha forjado su reputación con productos como televisores, cámaras y dispositivos de audio, entre ellos el ya clásico Walkman. Pero el panorama ha cambiado radicalmente. Según Totoki, ahora más del 60 % de las ventas consolidadas del grupo provienen del entretenimiento, con cine, música y videojuegos como divisiones más rentables. Ese reparto de ingresos deja patente hacia dónde está desplazando Sony el centro de su actividad.

PlayStation / .

La apuesta por reducir la dependencia de la electrónica tradicional obedece además a una lógica tan pragmática como la feroz competencia. Con empresas de Corea del Sur y, sobre todo, de China concentrando una parte sustancial del mercado con producciones a gran escala y precios agresivos, separarse del resto es cada vez más difícil. En este sentido, la reestructuración también ha incluido acuerdos de importancia, como la alianza firmada con TCL para el negocio de entretenimiento en casa vinculado a Bravia, una muestra de que la compañía nipona prefiere reubicarse en lugar de insistir en una batalla interminable.

PlayStation como plataforma

En medio de esta transformación, PlayStation mantiene un lugar prioritario dentro del grupo. Totoki ha subrayado la importancia de la plataforma dentro de la compañía y deja ver su intención de ampliar su papel más allá de ofrecer el "mejor lugar para jugar", con la idea de que PlayStation siga siendo también un buen lugar para publicar videojuegos. Esta estrategia se basa en tres pilares:

Colaboración con estudios externos para garantizar la diversidad de contenidos.

Fortalecer los estudios internos manteniendo la calidad y la identidad.

Expandir PlayStation como plataforma de publicación, ampliando su alcance.

PlayStation / .

Aunque el ejecutivo no detalla acciones concretas a este respecto, todo apunta a una consolidación de PlayStation como un lugar de referencia, tanto para jugadores como para desarrolladores. De hecho, este movimiento adquiere mayor relevancia en un momento en que Microsoft, uno de sus rivales tradicionales, está empezando a adoptar una postura más abierta, algo que está cambiando la relación competitiva entre ambas compañías.

Varios frentes al mismo tiempo

El crecimiento del anime en el mercado global es otra de esas nuevas líneas de trabajo. Con activos como Crunchyroll y el anime ganando terreno en plataformas como Netflix, la compañía está invirtiendo en la expansión de este segmento, que ha pasado de ser considerado de nicho a convertirse en un fenómeno cultural.

El director ejecutivo que se declara no jugador

En una apreciación llamativa, Totoki revela que no es precisamente un entusiasta de los videojuegos y que sus intereses personales están más cerca de la música y las series de televisión. Puede parecer un detalle trivial, pero da a entender que Sony no se guía únicamente por su pasión por los videojuegos, sino por una visión más amplia del entretenimiento como un conjunto conectado.

El ejecutivo defiende que el futuro no reside simplemente en vender dispositivos, tiene que ver con construir universos donde la gente quiera quedarse. En este escenario, es donde pretenden que PlayStation deje de ser una simple consola para convertirse en un punto de encuentro entre tecnología, narrativa, música y experiencia.

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De cara al futuro

Si PS5 representa el presente, el futuro del negocio de Sony ya empieza a tomar forma en PS6 como parte de algo más grande, dentro de un plan en el que los videojuegos ocupan un lugar central dentro de la apuesta del grupo japonés por el segmento del entretenimiento.