IO Interactive y Amazon MGM Studios han anunciado que Lana Del Rey interpretará el tema principal de '007 First Light', el nuevo videojuego basado en James Bond. La pieza ha sido escrita y compuesta por la propia artista junto a David Arnold, uno de los nombres más ligados a la música del agente británico, que vuelve así a este universo.

Un nuevo tema en universo Bond

Según han explicado las compañías, la canción ya está disponible en las principales plataformas de streaming, donde Lana Del Rey acompaña una nueva etapa de Bond en los videojuegos que plantea una historia original centrada en un joven agente de 26 años, todavía en los primeros compases dentro del espionaje.

Lana Del Rey está considerada una de las grandes cantautoras de su generación. Con este tema de ‘007 First Light’, se suma al esperado regreso de James Bond a los videojuegos, redefiniendo el género clásico y aportando su propia interpretación musical a esta historia reimaginada.

David Arnold también vuelve a una franquicia con la que ha estado muy vinculado durante años y su participación da al proyecto una especie de nexo directo con la tradición musical de Bond, ahora trasladada a una entrega que presenta una versión renovada del personaje en formato interactivo.

Lana Del Rey y David Arnold firman el tema principal de 007 First Light. / Elsotanoperdido

“La música de James Bond siempre ha sido una parte fundamental de su identidad. El tema principal debe hablarnos del mundo en el que estamos a punto de adentrarnos. Debe intrigar, emocionar y atraernos. Esta canción se suma a una larga tradición de temas que han definido el género, cada uno estableciendo un referente de estilo que contribuye al extraordinario legado de las canciones de James Bond. Por eso me entusiasmaba trabajar con Lana, una artista que aporta elegancia, atmósfera y un carácter completamente único a esta pieza, que espero sirva para abrir el mundo de Bond a una nueva audiencia», afirmó David Arnold.

Por su parte, desde la desarrolladora apuntan que para esta reinterpretación “ha sido un auténtico placer en ver cómo dos talentos extraordinarios como Lana Del Rey y David Arnold unen fuerzas. El resultado transmite al instante la esencia de Bond, al tiempo que aporta una identidad fresca a 007 First Light. El regreso de Bond al mundo de los videojuegos es un hito para IO Interactive, y contar con un tema principal de esta calidad lo hace aún más especial”, destacaba Hakan Abrak, CEO de IO Interactive.

007 First Light Title Sequence – Lana Del Rey

Noticias relacionadas

Fechas, planes y consolas

El título que reimagina la historia de James Bond tiene previsto su lanzamiento el 27 de mayo de 2026 para PC, PS5, Xbox Series X|S y Switch 2. Para desarrollar el proyecto IO Interactive presenta una historia de origen completamente original de un joven James Bond sobre un formato de acción y aventuras en tercera persona que combina las mecánicas de sigilo y acción características de la casa de entretenimiento europea.