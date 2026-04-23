Que Capcom está viviendo un periodo muy dulce es algo innegable. En tan solo cuatro meses, la casa de Osaka ya ha lanzado tres proyectos con una acogida muy positiva, aunque por lo que parece, no hay intención de bajar el ritmo, ya que aún se guardan un gran lanzamiento para 2026.

Tres lanzamientos, tres buenos resultados

Propietaria de franquicias icónicas, la editora ha forjado durante décadas una reputación basada en la calidad y nos tiene acostumbrados a experiencias que suelen recibir buenas valoraciones, algo que también suele traducirse en buenos resultados comerciales. En 2026, esta tendencia alcanza dimensiones aún más elevadas y hoy, la compañía firma tres juegos situados entre los mejor valorados del año, algo poco habitual incluso entre grandes editoras.

Capcom atraviesa uno de sus mejores momentos y aún guarda otro gran lanzamiento para 2026. / Elsotanoperdido

La racha comenzó a finales de febrero con ‘Resident Evil Requiem’, la novena entrega principal de la clásica franquicia de terror y supervivencia. Tras recibir críticas muy positivas, el título alcanzó una puntuación de 89 en Metacritic y rápidamente se posicionó entre los juegos mejor valorados de 2026.

A continuación, en marzo, le tocó el turno al lanzamiento de 'Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection'. Este RPG terminó de definir la identidad de la rama paralela de la franquicia con una puntuación de 86, consolidando su evolución y demostrando que ya no vive a la sombra de la serie principal.

Para completar este fantástico trío, 'Pragmata' finalmente vio la luz tras un largo e incierto proceso de desarrollo. La nueva IP de la empresa ha sido muy bien recibida tanto por la crítica como por los jugadores, algo que ha llevado al juego a alcanzar una puntuación de 86 en Metacritic, demostrando, de paso, que la apuesta ha terminado dando sus frutos.

"Aún no hemos terminado"

Si alguien pensaba que este ritmo se ralentizaría, Capcom ha enviado un mensaje en sentido contrario a través de una publicación en redes sociales, donde destaca sus tres últimos estrenos como "ya disponibles", pero deja un espacio reservado para el próximo gran proyecto, ‘Onimusha: Way of the Sword’, con un mensaje que deja poco a la imaginación: "Todavía no hemos terminado con 2026".

Way of the Sword

Desarrollado con el motor RE Engine, propiedad de la casa japonesa, la entrega representa la reactivación de una franquicia clásica que se originó allá en la era de PS2, aunque encara esta etapa con la intención de retomar sus raíces a través de una reinterpretación moderna que sea capaz de mantener al mismo tiempo el espíritu de acción samurái que hizo famosa a la serie.

Noticias relacionadas

Con esto, la compañía avisa de que, tras este arranque de año, ya se está preparando para lanzar su próxima apuesta, que a pesar de no tener una fecha confirmada, tendrá lugar este año en versiones para PS5, Xbox Series y PC. Si mantiene el nivel de calidad, podría ayudar a la empresa a cerrar 2026 a gran nivel y dejar el listón en niveles históricos.