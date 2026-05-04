VIDEOJUEGOS
GameStop lanza una opa de más de 47.000 millones para comprar eBay
El CEO de GameStop, Ryan Cohen, busca crear un rival para Amazon mediante la adquisición de eBay, con financiación parcial de deuda y fondos de Oriente Medio.
GameStop quiere hacerse con el control de eBay. La cadena estadounidense de tiendas de videojuegos y electrónica de consumo anunció este domingo el lanzamiento de una opa de 56.000 millones de dólares (unos 47.335 millones de euros) para comprar la pionera plataforma de comercio electrónico.
En un comunicado, la compañía señala que ya posee un 5% de eBay adquirido "a través de derivados y de la titularidad efectiva de acciones ordinarias" y especifica que su oferta actual es de 125 dólares por acción.
El director ejecutivo de GameStop, Ryan Cohen, ha asegurado que con esa operación pretende crear un competidor de Amazon. Sin embargo, no está claro de dónde sacará el dinero para tratar de adquirir eBay. En su comunicado, asegura que contaría con 20.000 millones de dólares en financiación de deuda del TD Bank. El resto podrían aportarlo fondos soberanos de petromonarquías de Oriente Medio, según fuentes citadas por The Wall Street Journal.
La capitalización bursátil de eBay (45.000 millones de dólares) es mucho mayor que la de GameStop (11.000 millones de dólares). Para tratar de impulsar el valor de su compañía, Cohen ha recortado gastos con el cierre de 430 tiendas en lo que va de año.
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