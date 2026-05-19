Las grandes producciones para un jugador de PlayStation dejarán de llegar a PC

Después de meses de rumores y filtraciones, Sony habría cerrado su nueva política relativa al mercado de PC. Según la información compartida por Jason Schreier, de Bloomberg, Hermen Hulst habría comunicado este lunes 18 de mayo al personal de la compañía que las principales aventuras narrativas de PlayStation Studios quedarán reservadas a las consolas de Sony.

La medida supone un cambio respecto a la política seguida durante los últimos años, etapa en la que llevó a ordenador títulos como ‘God of War’ (2018), ‘The Last of Us Part I’ y ‘The Last of Us Part II’, ‘Horizon’, ‘Marvel's Spider-Man’ o ‘Ghost of Tsushima’. Hay que tener en cuenta que este plan revisado afectaría a los grandes proyectos internos para un jugador, mientras que los juegos online y algunos títulos externos publicados por Sony seguirán un modelo de publicación distinto.

Menos videojuegos en PC. / Cedida

Juegos y lanzamientos para PC incluidos

Según la información publicada por Bloomberg, este cambio habría frenado ya los planes para adaptar producciones como ‘Ghost of Yōtei’ y ‘Saros’, mientras que ‘Marvel: Lobezno’ también quedaría previsiblemente reservado a PlayStation, aunque en este caso conviene matizar que Sony nunca llegó a anunciar de forma oficial una versión para ordenador.

A todo lo anterior se suman dos proyectos externos publicados por Sony que no parecen verse afectados por esta nueva estrategia, aunque conviene separar sus casos, porque ‘Death Stranding 2: On the Beach’ ya llegó a ordenador el 19 de marzo de 2026, mientras que ‘Kena: Scars of Kosmora’ mantiene prevista su salida para PS5 y ordenador durante este año.

¿Por qué Sony cambia su estrategia?

Una de las razones que podrían explicar esta nueva etapa es que varias adaptaciones habrían obtenido resultados por debajo de las previsiones de Sony, un planteamiento sustentado por la recepción desigual de algunos lanzamientos en Steam y por las dudas sobre cuánto aporta realmente PC frente al valor de reservar las grandes producciones a sus consolas.

La multinacional lleva años publicando en ordenador algunas de sus obras más conocidas, dentro de una estrategia que permitía dar una segunda vida comercial a sus juegos, aunque dentro de Sony también había reservas internas sobre si esa política debilitaba el papel de PlayStation como plataforma principal para sus grandes producciones.

Death Stranding 2: On the Beach – Tráiler anuncio PC

El futuro de Nixxes

Noticias relacionadas

La situación también deja incógnitas sobre el papel de Nixxes, el estudio neerlandés adquirido por Sony en 2021 y especializado en adaptaciones para ordenador, ya que buena parte de su trabajo reciente ha estado vinculada a llevar producciones de PlayStation Studios a Steam y Epic Games Store. Si esa vía se reduce para los grandes juegos de un solo jugador, su función podría desplazarse hacia tareas de apoyo técnico interno, optimización para consolas PlayStation o proyectos concretos que Sony sí mantenga en ordenador.