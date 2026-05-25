Durante el RLCS 2026 Paris Major, los altos mandos de Epic Games han mostrado por primera vez Unreal Engine 6 (UE6) en funcionamiento mediante una nueva versión de ‘Rocket League’. El material, que dura menos de un minuto, muestra una versión más detallada y realista del juego de acción deportiva con vehículos, a través de metraje capturado en tiempo real. El torneo, que se ha celebrado del 20 al 24 de mayo en París, ha reunido a 16 equipos en la lucha por la clasificación para el Campeonato Mundial.

Primer contacto técnico

El tráiler también deja ver estadios más cuidados con respecto a los de la versión actual, vehículos más elaborados y una iluminación renovada, además de fragmentos de una partida y una pantalla de selección de coches. En definitiva, parece que ‘Rocket League’ recibirá una actualización importante que puede abrir una nueva etapa para el juego, tanto en la parcela técnica como en su vertiente competitiva. En esa misma línea, Epic Games también mostró una pantalla con varios de sus proyectos más importantes, entre ellos ‘Fortnite’, ‘LEGO Fortnite’, Unreal Editor for Fortnite y su proyecto junto a Disney.

Unreal Engine 6 se deja ver por primera vez en la presentación sorpresa del nuevo Rocket League. / Elsotanoperdido

¿Qué sabemos sobre Unreal Engine 6?

Hasta la fecha, Epic Games ha mantenido en secreto buena parte del desarrollo de Unreal Engine 6 mientras sigue ampliando Unreal Engine 5, así que la información disponible procede sobre todo de declaraciones previas de Tim Sweeney, director ejecutivo de la compañía. Según explicó, el nuevo motor aspira a cambiar la forma en que los juegos se crean, publican y llegan a distintas plataformas, uniendo la potencia de Unreal Engine con la facilidad de uso de Unreal Editor for Fortnite.

El objetivo es que los estudios puedan crear un proyecto una sola vez y publicarlo como juego independiente en distintas plataformas, integrarlo en ‘Fortnite’ o combinar ambas vías cuando trabajen sobre esa base tecnológica. En una entrevista con el medio especializado The Verge, Sweeney afirma que su intención es que Unreal Engine 6 sea potente, fácil de usar y compatible con diferentes plataformas. Al mismo tiempo, quiere que su uso resulte tan accesible como el de la versión de Unreal Editor disponible para ‘Fortnite’.

Noticias relacionadas

Rocket League - A New Era

El plan pendiente

Por ahora, Epic Games no ha confirmado la fecha de lanzamiento de Unreal Engine 6 ni ha ofrecido detalles técnicos completos sobre sus características, requisitos o herramientas. Lo que sí sabemos es que ‘Rocket League’ será uno de los primeros juegos en enseñar el potencial del nuevo motor, aunque todavía queda por conocer cuándo llegará esa actualización al título de Psyonix y qué cambios incluirá exactamente.