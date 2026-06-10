Riot Games ha presentado a Locke, su nuevo campeón para League of Legends

El nuevo campeón de ‘League of Legends’ (LoL) acaba de hacer su entrada en la Grieta. Corvin Locke, un exorcista lanzador de clavos versado en ritos prohibidos, es el vástago de unos ocultistas demacianos. Nacido entre mentiras e hipocresía, aprendió desde joven que los demonios no son la causa de la oscuridad de la humanidad, sino su consecuencia. Ahora, desgarra alma tras alma para exponer su oscuridad, con la intención de hacer del mundo un lugar más honesto exorcismo tras exorcismo. "Los demonios tienen mala fama, pero los auténticos monstruos son las personas".

Habilidades

Pasiva - Estaca de plata

Locke clava las almas de sus enemigos con sus ataques e inflige daño mágico adicional al golpear, que aumenta en función de la vida que les falte.

Q - Clavos rituales

Locke prepara un conjunto de clavos espirituales que lanza hacia delante para infligir daño mágico y marcar a los enemigos alcanzados. Los clavos aplican una ralentización en función de las acumulaciones. Atacar al enemigo consume los clavos espirituales, lo que inflige daño mágico por acumulación. Restaura una parte del enfriamiento y del maná por los clavos que no haya usado.

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W - Ignición de alma

Locke libera sus propios sellos y obtiene velocidad de movimiento, que disminuye con el tiempo. Mientras dura el efecto, recibe un porcentaje de su vida como daño verdadero por segundo, pero recupera una parte del daño recibido más una cantidad adicional en función de la vida que le falte y el tiempo transcurrido. Los sellos permanecen desatados durante unos segundos y la habilidad puede reactivarse para poner fin al efecto antes de tiempo.

E - Afán ceniciento

Locke se teleporta hasta una ubicación e inflige daño mágico a su alrededor. Después, con su siguiente ataque, se desliza hasta su objetivo e inflige daño mágico a todos los enemigos que se crucen en su camino. Cada uno de estos golpes consume los clavos espirituales. El enfriamiento se reinicia al conseguir un asesinato o una asistencia.

R - Purgatorio

Locke lanza a una ubicación un artefacto vinculante que se abre al tocar el suelo y dispara clavos espirituales encadenados a los enemigos de la zona para infligir daño mágico y ralentizarlos. Los campeones marcados cuya vida cae por debajo de cierto umbral acaban siendo arrastrados hacia el interior y ejecutados. Si ejecuta a un campeón, la duración de la vinculación se reinicia para los demás campeones afectados. Tras unos segundos, el artefacto se sella y permanece en el suelo si ha logrado atrapar a algún campeón. Si Locke recoge el artefacto, aumenta permanentemente el umbral de ejecución y recupera una parte de su enfriamiento actual por cada campeón atrapado.

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Locke - Experiencia de juego - League of Legends

Video de Locke sobre la experiencia de juego en League of Legends.

Locke entra en la Grieta

Con Locke, ‘LoL’ añade un campeón de perfil oscuro y agresivo, de origen demaciano que una especial tiene predilección por los ritos prohibidos sobre un kit de daño mágico y ejecuciones. Su llegada a la Grieta amplía la oferta del incombustible MOBA de Riot Games, que temporada tras temporada se mantiene entre los videojuegos competitivos más populares del mundo.