Entre los muchos juegos que pretenden acercarse a la fórmula de ‘Pokémon’, hay dos nombres que están despertando el interés entre los numerosos seguidores del formato de criaturas. Se trata de ‘Palworld’ y ‘Aniimo’. Ambos títulos esperan tener su versión final preparada para este mismo año, pero también comparten una mecánica centrada en la colección de criaturas, aunque son muy distintos por varios motivos, más allá de que uno sea de pago y el otro gratuito.

En el caso de ‘Aniimo’, su paso por el Future Games Show 2026 nos ha proporcionado nuevos datos y materiales previos a sus primeras pruebas cerradas. Con todo esto, Pawprint Studio nos acerca de nuevo a la colorida atmósfera de su aventura de mundo abierto, esta vez mediante un vídeo centrado en sus mecánicas de juego.

¿Qué es Aniimo, el juego gratuito de criaturas que quiere competir con Pokémon? / Elsotanoperdido

Criaturas que evolucionan

El nuevo material publicado por el estudio independiente refuerza el vínculo espiritual entre ‘Aniimo’ y universos interactivos como ‘Pokémon’, ya que es inevitable encontrar similitudes evidentes en el sistema de combate, la captura de criaturas, evolución de sus habilidades, exploración de un mundo abierto de tonos pastel y, en general, la libertad que se concede a los aficionados al género.

La principal diferencia entre ‘Aniimo’ y ‘Pokémon’ está en su funcionamiento, ya que el primero ofrece una fórmula en constante evolución, diseñada para recibir contenido de forma periódica, un aspecto importante en un título gratuito, donde la actividad de los usuarios resulta fundamental para su continuidad. Por tanto, el título de Pawprint Studio, al igual que ‘Wuthering Waves’ o ‘Genshin Impact’, recibirá actualizaciones regulares, aunque todavía se desconoce su frecuencia. El caso de ‘Palworld’ es distinto, puesto que no se plantea como un servicio en vivo, más bien como un producto de pago que se ha ampliado durante los últimos dos años y que cobra vida poco a poco en acceso anticipado hacia su versión final.

Los protagonistas indiscutibles del nuevo proyecto de Pawprint serán, como era de esperar, los Aniimo, unas criaturas adorables que pueblan esta dimensión llena de actividades para compartir en su compañía. Nuestra tarea será crear un vínculo cada vez más estrecho con estas entidades para desbloquear todo su potencial y usar sus habilidades en misiones, combates y tareas repartidas por el mundo abierto.

¿Qué es Aniimo, el juego gratuito de criaturas que quiere competir con Pokémon? / Elsotanoperdido

Aniimo en PC, consolas y móviles

‘Aniimo’ también contará con una mecánica de evolución bastante elaborada. La mayoría de criaturas no tendrá una progresión estática, sino que, al alcanzar cierto punto, podrá evolucionar y adoptar una forma diferente. Incluso habrá ramificaciones evolutivas, con la posibilidad de elegir entre varias opciones. Por ese motivo, puede resultar interesante capturar varios ejemplares del mismo tipo y desarrollarlos por caminos distintos. También habrá algunas variantes regionales, con numerosos Aniimo que presentarán rasgos estéticos diferentes según la zona del mapa donde se capturen.

Un mundo abierto lleno de criaturas

El título, que Pawprint define como un RPG de mundo abierto de nueva generación diseñado dentro de los parámetros que engloba el género de captura de criaturas, llegará en el tercer trimestre de 2026 a PC, PS5, iOS, Android y Xbox Series X|S. Su estreno estará precedido por una beta cerrada global, cuyas inscripciones ya están disponibles a través de Steam y la web oficial.

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A la espera de comprobar cómo funciona en esta próxima fase de prueba, ‘Aniimo’ puede convertirse en una alternativa muy atractiva dentro del género de captura de criaturas. Su parecido con ‘Pokémon’ resulta innegable, pero su modelo gratuito, ese mundo abierto, las evoluciones ramificadas y el uso de habilidades ajenas al combate le podrían aportar entidad propia frente a otros aspirantes como ‘Palworld’.