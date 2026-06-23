Quake cumple 30 años manteniendo intacta su influencia en los videojuegos actuales

Aunque conserva todo su encanto e influencia, ‘Quake’ es un veterano que estos días celebra 30 años desde su lanzamiento original. El shooter de id Software se publicó el 22 de junio de 1996, antes de la popularización de las tarjetas gráficas 3D para el consumidor. De hecho, el proyecto acabó consolidándose como uno de los títulos que contribuyeron a extender el hardware gráfico dedicado, el multijugador online competitivo y la renderización OpenGL en los juegos de disparos en primera persona, conocidos por sus siglas en inglés como FPS.

Pioneros digitales

En 1996, los aceleradores 3D aún no eran un componente habitual en los ordenadores domésticos. Quake, y sobre todo GLQuake a partir de 1997, ayudó a cambiar esa percepción al mostrar hasta dónde podían llegar tarjetas como 3dfx Voodoo, ATI Rage y NVIDIA Riva. Pero su influencia no se limitó al hardware. El título también ayudó a dar forma al multijugador online competitivo, especialmente con QuakeWorld, la versión orientada al juego en red que mejoró la experiencia en conexiones domésticas de la época, y alentó una cultura del mod de la que saldrían conversiones completas como ‘Team Fortress’ y ‘Quake Rally’. Sus creadores originales, Robin Walker y John Cook, acabarían años después trabajando en Valve.

Quake. / Cedida

Todos los títulos de la franquicia Quake

Ese vínculo con la creación de mods se reforzó años después con la publicación del código fuente. WinQuake, GLQuake, QuakeWorld y GLQuakeWorld están disponibles en GitHub bajo licencia GPL, aunque esa publicación corresponde al código y no convierte en libres todos los contenidos originales del juego. Los repositorios de ‘Quake 2’ y ‘Quake III Arena’ también son de acceso público.

‘Quake’ - (1996)

‘Quake Mission Pack No. 1: Scourge of Armagon’ - (1997)

‘Quake Mission Pack No. 2: Dissolution of Eternity’ – (1997)

‘Quake II’ - (1997)

‘Quake II Mission Pack: The Reckoning’ – (1998)

‘Quake II Mission Pack: Ground Zero’ – (1998)

‘Quake III Arena’ – (1999)

‘Quake III: Team Arena’ - (2000)

‘Quake 4’ - (2005)

‘Enemy Territory: Quake Wars’ – (2007)

‘Quake Live’ – (2010)

‘Quake Champions’ - (2017)

‘Quake Enhanced’ – (2021)

‘Quake II Enhanced’ 2023)

El motor 3D que no hacía trampas

id Software dejó atrás las técnicas de simulación habituales en la etapa del 2.5D, utilizadas en títulos anteriores como ‘Doom’ o ‘Duke Nukem 3D’ y con ‘Quake’ introdujo mundos poligonales y modelos de personajes totalmente en 3D, con colisiones y físicas tridimensionales reales, así como movimiento libre y visión de 360 grados.

El motor del juego debutó en la era de los procesadores Pentium, pero aun así exigía mucho incluso a las CPU más potentes de la época. Esta demanda computacional ayudó a acelerar el mercado de los aceleradores 3D, que se convertirían en componentes inevitables de los ordenadores para juegos a finales de la década de 1990.

Quake – Tráiler

Nuevas versiones

En 2021, ‘Quake’ recibió un relanzamiento mejorado a cargo de id Software en colaboración con Nightdive Studios y MachineGames. Dos años después, en 2023, fue el turno de ‘Quake II’ en que recibió una versión mejorada de alcance similar. Mientras tanto, surgieron iniciativas no oficiales para modernizar los gráficos del juego mediante el uso de trazado de rayos. Por ejemplo, el proyecto ‘Quake Ray Traced’ añade un motor de renderizado con trazado de rayos al programa original y utiliza vkQuake como base, una adaptación de QuakeSpasm para la API Vulkan.

RTX Remix con Quake II y Quake III Arena

NVIDIA sigue utilizando la franquicia en sus demostraciones de la plataforma RTX Remix. En 2026, la compañía distribuyó una actualización de Advanced Particle VFX y utilizó la demo ‘Quake III Arena RTX’, producida por WoodBoy, para demostrar los resultados del trazado de rayos en tiempo real.

NVIDIA RTX Remix

La violencia y el cierre de una etapa

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Tras su lanzamiento, ‘Quake’ fue uno de los integrantes de la lista de juegos de los años 90 señalados por su violencia, escenas sangrientas y su tono oscuro. La reacción también llegó desde los organismos de clasificación, en una línea parecida a la que ya había seguido ‘Doom’. id Software, aun así, mantuvo su postura y defendió que hacía los juegos a los que sus propios desarrolladores querían jugar. Con todo, ‘Quake’ fue la última gran producción del equipo clásico del estudio.