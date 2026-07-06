Sony ya ha comenzado a reorganizar su mayor planta de discos para PlayStation

Mientras parte del sector todavía no ha terminado de reaccionar al fin de la producción de discos físicos para nuevos juegos de PlayStation, previsto a partir de enero de 2028, la compañía ya ha empezado a moverse en una dirección difícil de revertir. Según ORF Salzburg, Sony DADC ya ha comenzado el proceso de reorganización de su mayor planta dedicada a prensar discos para sus consolas.

La planta de Thalgau se prepara para el cambio

Según informa el medio austriaco, los 300 empleados de la fábrica en Thalgau conservarán sus puestos de trabajo, pero serán reubicados en nuevas tareas, ya que la nueva apuesta comercial de la empresa les obliga a reconvertir parte de las instalaciones para la fabricación de microlentes ópticas, utilizadas en dispositivos que requieren un control muy preciso de la luz.

Dietmar Tanzer, director ejecutivo de la división que fabrica los discos de PlayStation, además de Blu-rays y CD para Sony, explica que los videojuegos para consola representan actualmente alrededor del 50 por ciento del volumen de una planta que produce 600.000 discos de media al día, aunque se prevé que esa cantidad comience a reducirse dramáticamente.

Sony espera reducir significativamente la producción de discos físicos. / Sony

Sony llevaba tiempo preparando este movimiento

Aunque en las instalaciones se seguirán produciendo discos más allá de 2028, la empresa prevé una caída significativa de la demanda, ya que, dentro del volumen vinculado a PlayStation, alrededor del 20 por ciento corresponde a nuevos pedidos. Por ese motivo, calcula que el recorte derivado del cambio anunciado por Sony rondará el 10 por ciento del volumen total en 2028.

Según explican en ORF Salzburg, la medida se habría tomado hace tiempo y, de hecho, la compañía ha invertido unos 30 millones de euros en nuevos equipos para la planta, con el objetivo de migrar parte de sus operaciones hacia las microlentes ópticas.

Esta semana han comenzado a probar la nueva maquinaria en el centro y próximamente comenzarán a recibir la formación necesaria para trabajar en su nueva línea, ya que desde Sony consideran que este puede ser un negocio con posibilidad de crecimiento. Markus Streibl, responsable de Micro Optics en Sony DADC, explica que las microlentes sirven para reducir el tamaño de sistemas ópticos que dirigen la luz con precisión en espacios muy pequeños. En el sector del automóvil, esta tecnología permitiría, por ejemplo, proyectar sobre el asfalto la señal de un intermitente.

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Las críticas al adiós del disco físico

La determinación de Sony por terminar su relación con el formato de disco en sus próximas consolas, ha generado una oleada de críticas entre parte del público, al tiempo que ha impulsado varias peticiones y reclamaciones en internet. Entre otros asuntos se especula con una mayor dependencia de las tiendas digitales, con menos opciones para la segunda mano, el préstamo de juegos y las ofertas en comercios. Pero con la empresa destinando decenas de millones de euros a reconvertir su mayor planta de discos para otros usos, no parece que sus ejecutivos vayan a dar marcha atrás a corto plazo.