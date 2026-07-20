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Splatoon Raiders se arma de tinta y comparte semana con Avatar Legends

Consulta nuestro listado con los videojuegos que se publican del 20 al 24 de julio de 2026

Splatoon Raiders para Nintendo Switch 2.

Splatoon Raiders para Nintendo Switch 2. / Agencias

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Alberto Yañez – Elsotanoperdido

Aquí estamos de nuevo para repasar los estrenos de la semana en el sector del ocio electrónico. Del 20 al 24 de julio llegarán nuevos títulos a PS5, Xbox Series, PC, Nintendo Switch y Switch 2, en unas jornadas con supervivencia, estrategia, gestión, fantasía, terror y combates uno contra uno.

Entre los lanzamientos de esta semana se encuentra ‘Splatoon Raiders’, la primera aventura derivada de Splatoon centrada principalmente en un jugador y exclusiva de Nintendo Switch 2. También llega ‘Avatar Legends: The Fighting Game’, un juego de lucha con animación 2D dibujada a mano, juego cruzado y código de red rollback. La lista se completa con títulos como ‘The Planet Crafter’, ‘Disgaea Mayhem’, ‘Tears of Metal’, ‘Fading Echo’, ‘Shift At Midnight’ y ‘CULTIC’. A continuación, puedes consultar todos los juegos con sus correspondientes plataformas y fechas.

Lunes 20 de julio de 2026:

‘ZeroSpace’ (PC)

‘The Life and Suffering of Prince Jerian’ (PC)

‘Meowgic’ (PC)

‘G-Rebels’ (PC)

‘EverRail’ (PC)

Martes 21 de julio de 2026:

‘The Planet Crafter’ (PS5, Xbox Series)

‘Soulbound: Online’ (PC)

‘Scarlet Deer Inn’ (PC)

‘Birds of War’ (PC)

‘DIVE or DIE - Children of Rain’ (PC)

‘Drone Sector’ (PC)

‘Samurai: Ronin’s Path’ (PC)

‘Fading Echo’ (PC)

Miércoles 22 de julio de 2026:

‘Tears of Metal’ (PC)

‘LIFTED’ (PC)

‘The Dream of a Cockspur’ (PC)

‘Dirty Business’ (PC)

‘Aquapark Tycoon’ (PC)

‘Shift At Midnight’ (PC)

Administrar una gasolinera durante el turno de noche ya parece suficiente castigo, pero ‘Shift At Midnight’ complica el trabajo con clientes que pueden no ser humanos. Hasta tres personas deben mantener los estantes llenos, recibir entregas, limpiar el establecimiento e interrogar a sus visitantes para detectar a los dobles, pero hay que tener cuidado, porque tan solo un error permite que el intruso regrese más tarde dispuesto a matar al grupo, de modo que habrá que cerrar accesos, colocar trampas y esconderse.

Jueves 23 de julio de 2026:

‘Avatar Legends: The Fighting Game’ (PS5, Xbox Series, Switch, PC)

‘Avatar Legends: The Fighting Game’ es un juego de lucha uno contra uno que reúne a 12 personajes de ‘Avatar: La leyenda de Aang’ y ‘La leyenda de Korra’. Su animación 2D está dibujada a mano y conserva el aspecto de las series, mientras el código de red rollback y el juego cruzado sostienen los combates por internet. Incluye modos historia, arcade, entrenamiento, espectador y enfrentamientos tanto en línea como sin conexión.

‘Dinoblade’ (PC)

‘Carnival Hunt’ (PC)

‘Rubinite’ (PC)

‘DragonSword: Awakening’ (PC)

‘Pass the Fear’ (PC)

‘Disgaea Mayhem’ (PC, PS5, Switch, Switch 2)

‘High Times’ (PC, PS5, Xbox Series, Switch)

‘CULTIC’ (PS5, Xbox Series, Switch 2)

‘Splatoon Raiders’ (Switch 2)

‘Splatoon Raiders’ es el primer título derivado de Splatoon y se publica exclusivamente en Nintendo Switch 2. Tras estrellarse en las islas Espiralita, el jugador adopta el papel de un mecanista y une fuerzas con el Clan Surimi para regresar a casa. La aventura está orientada principalmente al juego en solitario, aunque permite reunir hasta cuatro personas mediante internet o conexión inalámbrica local.

Viernes 24 de julio de 2026:

‘Boba Cafe Simulator’ (PC)

‘An Eggstremely Hard Game’ (PC)

Una semana de tinta y acero

Noticias relacionadas

Los próximos días ofrecen un panorama más animado con propuestas tan atractivas como ‘Tears of Metal’, ‘Shift At Midnight’ y ‘The Planet Crafter’, además de ‘Splatoon Raiders’ para Switch 2, acompañado por ‘Avatar Legends: The Fighting Game’, ‘Disgaea Mayhem’ y las versiones para consola de ‘CULTIC’.

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