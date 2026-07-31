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EA Sports FC 27 se pone serio con la defensa automática y los centros asistidos

Electronic Arts cambia las acciones a balón parado, limita las entradas de la IA y exige mayor precisión en pases y remates

FC 27 traerá consigo novedades en la forma de jugar.

FC 27 traerá consigo novedades en la forma de jugar. / Agencias

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Alberto Yañez – Elsotanoperdido

Tras la presentación oficial de ‘EA Sports FC 27’, Electronic Arts ha publicado un análisis detallado sobre los cambios que introducirá la próxima entrega de su formato deportivo sobre el terreno de juego. Según parece, la casa de entretenimiento ha trabajado a partir de las peticiones de los jugadores, que reclamaban menos automatización y un mayor grado de control durante las acciones ofensivas y defensivas.

Novedades en la jugabilidad de FC 27

En este sentido, los mecanismos de defensa reúnen buena parte de las variantes, ya que los futbolistas controlados por la inteligencia artificial dejarán de iniciar tantas entradas por su cuenta y se ocuparán principalmente de mantener la posición hasta que el usuario intervenga. También se reducirá el alcance de sus intercepciones, mientras que la brega será más rápida y las entradas manuales tendrán mayor alcance para responder con más eficacia a los movimientos del rival.

Ahora, al activar ‘Presión con colega’, el futbolista controlado por la IA mantendrá una distancia mayor respecto al poseedor del balón, de modo que habrá que cambiar de jugador y tomar el control para presionar al contrario con mayor eficacia. Esta medida pretende reducir el piloto automático en la Jugabilidad competitiva, mientras que la Jugabilidad realista funcionará de manera distinta y se explicará en el análisis dedicado al modo Carrera.

Imáganes del nuevo FC 27 de EA Sports.

Imáganes del nuevo FC 27 de EA Sports. / Agencias

Nuevos saques de esquina y centros menos asistidos

Los córneres recibirán un sistema renovado que permitirá intervenir durante los instantes previos a la llegada del balón al área, ya que después de elegir la zona del envío, la cámara se trasladará al área y concederá unos segundos para mover a los atacantes, cambiar de futbolista, proteger la posición o utilizar la nueva acción denominada ‘Evasión’. El resultado dependerá de ocupar bien el espacio y atacar el balón en el momento adecuado, aunque los saques en corto conservarán el sistema habitual.

Los centros dejarán de dirigirse con tanta facilidad hacia un compañero concreto y viajarán al espacio con mayor frecuencia, de modo que la puntería y la potencia aplicadas por el usuario tendrán una influencia mayor. Un envío mal medido podrá cruzar toda el área sin encontrar rematador, y los cabezazos exigirán más precisión, aunque un contacto limpio permitirá dirigir el balón mejor que en ‘FC 26’.

Atacantes que interpretan mejor los espacios

EA Sports también reducirá la intervención de la inteligencia artificial en defensa, pero ampliará su papel en la organización de los movimientos ofensivos. Por tanto, los compañeros reconocerán mejor los espacios libres, realizarán trayectorias curvas, vigilarán la línea de fuera de juego y evitarán acumularse en zonas demasiado ocupadas.

‘FC 27’ añadirá desmarques curvos activados manualmente y ‘Pasar y seguir’, una acción con la que el futbolista inicia una carrera por dentro o por fuera después de entregar el balón. Estos movimientos tendrán una distancia limitada y deberán activarse de nuevo si el usuario desea prolongarlos.

Los pases al hueco recibirán menos ayuda y respetarán con mayor fidelidad la dirección indicada, mientras que los pases picados, tanto rasos como al hueco, pasarán a un sistema completamente manual y dependerán de la puntería y la potencia aplicadas. Por su parte, los regates en desequilibrio permitirán conservar la posesión tras ciertos contactos físicos, aunque esta función estará reservada para PS5, Xbox Series, PC y Nintendo Switch 2.

‘EA Sports FC 27 Lite’, un adelanto gratuito y limitado que permitirá probar determinados modos.

‘EA Sports FC 27 Lite’, un adelanto gratuito y limitado que permitirá probar determinados modos. / Agencias

Cambios en los estilos de juego

EA Sports también reducirá la diferencia de rendimiento entre los atributos naturales de los futbolistas, los estilos de juego y sus versiones +. La revisión abarca Tiro de calidad, Regate hábil, Interceptor, Regate veloz, Paso rápido, Pase de empeine, Tikitaka, Bregar, Cabezazo de precisión y Tiro raso potente. Con esto, la compañía pretende impedir que estas habilidades especiales condicionen en exceso el rendimiento y devolver parte de esa influencia a los atributos propios de cada futbolista. De este modo, se acortarán las diferencias entre quien disponga de un estilo determinado y quien dependa únicamente de sus estadísticas.

Fecha de lanzamiento y plataformas

‘EA Sports FC 27’ se publicará el 25 de septiembre de 2026 para PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 y PC mediante EA app, Steam y Epic Games Store. Las ediciones Ultimate y Ultimate Plus ofrecerán hasta siete días de acceso anticipado, por lo que sus compradores podrán comenzar a jugar el 18 de septiembre. La edición Ultimate Plus solo podrá reservarse hasta el 31 de agosto y no estará disponible en las consolas de Nintendo ni en Epic Games Store.

Noticias relacionadas

Ese mismo 25 de septiembre, a las 18:00 horas en España, se estrenará ‘EA Sports FC 27 Lite’, un adelanto gratuito y limitado que permitirá probar determinados modos, entre ellos Partido rápido, con la posibilidad de pasar después al juego completo. Estará disponible en PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, EA app, Steam y Epic Games Store, aunque por ahora no se ha anunciado para Nintendo Switch ni Switch 2.

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