Guía de inicio de EA Sports FC 27 (2): Todos los cambios de Ultimate Team y sus consecuencias

Continuamos con nuestra serie de artículos dedicada a ‘EA Sports FC 27’, la nueva entrega del simulador futbolístico de Electronic Arts y, en esta segunda parte, nos entregamos de pleno a Football Ultimate Team, que renovará varios apartados vinculados con la colección de cartas, Evoluciones, desarrollo de las plantillas y el reparto de recompensas.

Esta temporada, EA Sports pretende que las plantillas crezcan de forma más gradual, evitando que las cartas pierdan utilidad demasiado pronto y ampliando las posibilidades de personalización del club a lo largo del año. Según parece, prácticamente todas las mecánicas de la vertiente Ultimate Team recibirán cambios con la llegada de ‘FC 27’, prevista para el 25 de septiembre de 2026, mientras el acceso anticipado comenzará el día 18.

La Galería de FUT conservará las cartas del club

La Galería de FUT funcionará como una colección permanente de todas las cartas que hayan formado parte del club del jugador y será posible registrar futbolistas obtenidos en sobres, en el Mercado de Transferencias, en Desafíos de Creación de Plantillas, Objetivos y mediante otras recompensas. Incluso si una carta se vende o se utiliza posteriormente en un DCP, seguirá constando en la Galería del usuario y contribuyendo a su progreso. Las cartas cedidas no formarán parte del sistema, mientras aquellas que pasen por una Evolución quedarán registradas en su estado original, antes de recibir cualquier transformación.

La nueva galería que trae el FC 27. / Agencias

Las colecciones estarán organizadas en los siguientes grupos:

Ligas

Clubes

Naciones

Campañas

Artículos raros

Colecciones personalizadas

Cada conjunto podrá completarse de forma manual o automática mediante una función de autocompletado que organizará las cartas disponibles en el club. Pero completar una colección será solo el primer paso, pues cada conjunto recibirá una puntuación según la calidad de las cartas. Los artículos con una media general elevada, las versiones especiales, Héroes, ICONOS y las cartas holográficas sumarán más puntos, de modo que la puntuación de la colección irá aumentando conforme incorpore futbolistas de categorías superiores. Por tanto, un equipo podrá comenzar con cartas de Oro básicas y elevar la puntuación de su colección durante la temporada a medida que consiga versiones especiales de los mismos futbolistas. Cuanto mayor sea la puntuación, mejores serán las recompensas.

Completar las galerías de cartas traerá consigo recompensas. / Agencias

El Nivel de Galería mantendrá el progreso durante la temporada

Todas las colecciones completadas contribuirán al Nivel de Galería, que reflejará el desarrollo general del club y permitirá obtener recompensas permanentes conforme aumente el progreso acumulado durante la temporada. La subida de nivel permitirá desbloquear los siguientes contenidos:

Artículos cosméticos

Fichas de Galería

Artículos especiales

Cartas holográficas

Nuevas recompensas incorporadas durante la temporada

La Galería de FUT también contará con una Tienda de Fichas, donde las obtenidas podrán canjearse por distintas recompensas. Entre los artículos disponibles se encontrarán los siguientes:

Equipaciones

Escudos

Artículos cosméticos

Recompensas del Salón de FUT, (cuyos detalles se conocerán más adelante)

La tienda también recibirá artículos nuevos periódicamente durante la temporada.

Las cartas holográficas

Las cartas holográficas serán versiones especialmente raras de cartas especiales ya existentes. Mantendrán los mismos atributos que la carta original, pero tendrán un acabado diferente y serán mucho menos frecuentes en los sobres.

Esta nueva categoría contará con dos niveles.

Holográfica, con el acabado habitual de esta categoría

Holográfica impecable, mucho menos habitual y acompañada por detalles exclusivos, entre ellos una tipografía propia para el nombre del futbolista. Además de su valor como piezas de colección, estas cartas sumarán más puntos en la Galería de FUT.

Imagen del menú de cartas que tendrá el nuevo FC 27. / Agencias

Las cartas básicas

La entrega también simplifica la clasificación de las cartas básicas. En ‘FC 27’, las cartas de Bronce, Plata y Oro dejarán de dividirse entre Comunes y Raras, de modo que únicamente se identificarán por su categoría correspondiente. Este cambio permitirá distinguir mejor los nuevos artículos holográficos sin alterar de manera importante las probabilidades al abrir sobres.

Los DCP adoptan un formato simplificado

Los tradicionales Desafíos de Creación de Plantillas también se renovarán, ya que buena parte de los DCP de futbolistas y de refuerzo para la plantilla utilizarán un nuevo formato simplificado. Por tanto, en lugar de confeccionar un equipo completo con requisitos de química, posiciones y media general, ahora se seleccionarán cartas de tu club que contribuirán a alcanzar una puntuación determinada. Cada artículo tendrá su propio valor según media general y rareza, mientras la barra de progreso avanzará conforme se entreguen cartas hasta alcanzar la puntuación requerida. Este formato permitirá realizar las siguientes acciones:

Entrega parcial de cartas

Guardado automático del progreso

Uso de cartas duplicadas

Requisitos más flexibles

Sin embargo, los DCP planteados como rompecabezas mantendrán el formato tradicional.

Más menús del Ultimate Team del nuevo FC27 de EA Sports. / Agencias

Las Evoluciones incorporan varias rutas

Algunas Evoluciones permitirán elegir entre varias rutas para un mismo futbolista, con bonificaciones orientadas al regate, la velocidad o los atributos defensivos, además de posibles cambios en sus Estilos de juego. Las rutas podrán seguir estos planteamientos.

Una ruta podrá priorizar el regate y la velocidad

Una segunda alternativa podrá centrarse en los atributos defensivos

Cada opción podrá conceder Estilos de juego diferentes

No todas las Evoluciones utilizarán este sistema, pero EA recurrirá a él en aquellas que admitan distintas rutas de desarrollo. Antes de iniciar el proceso, la vista previa de la cadena de Evolución mostrará las continuaciones disponibles y permitirá anticipar el desarrollo de la carta durante la temporada. De este modo, el jugador podrá planificar su evolución a largo plazo sin comenzar el proceso antes de conocer las transformaciones que la carta podrá recibir posteriormente.

PlayStyle Lab regresará con varias modificaciones

El PlayStyle Lab regresará, aunque permitirá modificar únicamente determinados Estilos de juego, de manera que los futbolistas conserven sus características originales. Además, algunos Estilos de juego exigirán condiciones previas diferentes antes de desbloquearse, ampliando las alternativas durante el desarrollo de una carta.

Contenido en solitario

Los eventos en directo para un jugador permitirán competir contra equipos controlados por la inteligencia artificial bajo condiciones especiales. Las actividades podrán incorporar los siguientes elementos:

Plantillas temáticas

Reglas específicas

Retos divididos en varias fases

Diferentes niveles de dificultad

Recompensas exclusivas

Recompensas que podrás conseguir de forma individualmente enfrentándote a la CPU. / Agencias

EA también ha confirmado cambios importantes en la economía y progresión de Ultimate Team y ahora la evolución de las plantillas seguirá estas pautas:

Un crecimiento más pausado durante la temporada

Diferencias más reducidas entre las cartas disponibles al comienzo y al final de la temporada

Menos campañas especiales durante el año

Un máximo de tres Estilos de juego+ por carta

El propósito es conseguir que los jugadores utilicen sus plantillas durante más tiempo antes de sentir la necesidad de sustituirlas. Por otro lado, parte de los contenidos que antes se concentraban en las recompensas semanales pasarán a entregarse después de cada encuentro. Además, EA asegura que entregará una cantidad mayor de sobres y monedas transferibles, ofreciendo más margen para confeccionar equipos. Las Fichas de evento, introducidas en ‘FC 26’, también regresarán en ‘FC 27’ como parte de la progresión de estas actividades.

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Ultimate Team intenta prolongar la utilidad de las plantillas

Los cambios planteados por EA modificarán la manera de desarrollar los clubes durante la temporada, prestando mayor importancia a la conservación de las cartas y una distribución más gradual de los refuerzos durante el año. Con esto, la Galería de FUT mantendrá un registro permanente de las cartas obtenidas, mientras los DCP simplificados, las Evoluciones con varias rutas y las recompensas entregadas después de los encuentros harán más sencillas varias tareas que anteriormente exigían más pasos. Con todo lo anterior, habrá que esperar al estreno para comprobar si el crecimiento retardado logra mantener el funcionamiento de las cartas durante más tiempo.