John Cena se esconde en Clash of Clans pero Cody Rhodes moviliza a millones de jugadores para dar con él

La WWE regresa a ‘Clash of Clans’ con una segunda colaboración que plantea para septiembre una enorme operación internacional en la que encontrar la aldea del 17 veces campeón mundial, atacarla y, si todo sale bien, marcharse con algunas recompensas bajo el brazo.

Para ir entrando en materia, no está de más comenzar con una historia que sitúa frente a frente a dos viejos conocidos dentro y fuera del cuadrilátero. Se trata de Cena y Cody Rhodes, dos veteranos jugadores de ‘Clash of Clans’, cuya afición compartida sirve ahora como excusa para trasladar su rivalidad al título de Supercell.

Con todo esto, desde este 1 de septiembre y hasta el próximo día 30, la aldea de Cena permanecerá escondida entre los asaltos diarios de ‘Clash of Clans’. Por tanto, cuantos más ataques realicen los jugadores, mayores serán las posibilidades de dar con ella y enfrentarse a sus defensas, aunque según parece derrotar al antiguo campeón no será precisamente un paseo por el campo. Pero el esfuerzo merece la pena, puesto que el premio incluye una estatua exclusiva de Cody Rhodes para colocar en la aldea, siempre que el ataque termine con victoria.

Imágenes del personaje que tendrá John Cena en el Clash of Clans. / Supercell

Cody Rhodes tiene refuerzos

Rhodes tampoco piensa emprender semejante persecución en solitario y cuenta con la ayuda de The Undertaker e IYO SKY, entre otras superestrellas de la WWE, que animarán a sus propios seguidores a participar en el evento.

Cena, por su parte, tiene su propia explicación para una enemistad que según él comenzó mucho antes de sus encontronazos sobre el cuadrilátero. El luchador asegura que todo nació después de superar a Rhodes durante varios asaltos dentro del juego y terminar expulsado de su equipo, una afrenta que, diez años después, parece no haber olvidado. Cena sostiene ahora que Rhodes continúa necesitando ayuda para derrotarlo y por ello ha recurrido a los jugadores con intención de derribar su aldea. Una provocación acorde con alguien cuya frase más célebre consiste precisamente en advertir que nadie puede verle.

Seis superestrellas toman la aldea

A nivel práctico, este evento cuenta con la presencia de seis figuras de la WWE reinterpretadas mediante personajes de ‘Clash of Clans’. En concreto, Cody Rhodes regresa como Rey Bárbaro, Alexa Bliss adopta el papel de Reina Arquera, The Undertaker se convierte en Gran Centinela, IYO SKY ocupa el puesto de Luchadora Real, Jey Uso adopta la figura del Príncipe Esbirro y Kane completa el grupo como Duque Dragón.

Habrá más personajes reconocidos de la WWE en esta actualización. / Supercell

En paralelo a todo esto, desde Supercell también preparan contenido temporal inspirado en la WWE que se irá incorporando durante todo el mes, con tropas especiales y un nuevo paisaje para la aldea basado en Money in the Bank, cuya edición de 2026 se celebrará en Nueva Orleans el próximo 10 de octubre. Los cofres repartidos durante el evento también incluirán diferentes recompensas, entre ellas el Equipo de Figuras de Acción que vuelve, Tickets de Desafío y un aspecto garantizado de Cody Rhodes.

¿Podrás ver a John Cena?

La segunda reunión entre WWE y ‘Clash of Clans’ cambia, por tanto, el clamor del público por una persecución que durará todo septiembre. La misión parece sencilla hasta recordar un pequeño detalle, que Cena se encuentra escondido entre una cantidad enorme de aldeas y, cuando alguien lleva media vida asegurando que nadie puede verle, encontrarlo quizá resulte bastante más complicado de lo esperado.

Noticias relacionadas

Tráiler de John Cena en Clash of Clans.

En todo caso, esta particular caza permanecerá disponible en ‘Clash of Clans’ hasta el 30 de septiembre, con la aldea de John Cena esperando a todo jugador suficientemente perseverante y preparado como para dar con ella para derribarla. El juego puede descargarse gratis en App Store para dispositivos iOS y Google Play para Android.