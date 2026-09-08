Desde que ‘Exodus’ se presentó oficialmente, las comparaciones con ‘Mass Effect’ han sido inevitables, básicamente porque Archetype Entertainment reúne a veteranos de BioWare y de otros grandes estudios en un proyecto que mezcla ciencia ficción, viajes espaciales, compañeros con los que entablar relaciones y una historia cuyo desarrollo puede cambiar considerablemente en función de las respuestas y acciones del jugador. Tras probarlo de primera mano en gamescom, reducir el proyecto a un heredero espiritual de ‘Mass Effect’ resulta cada vez menos acertado.

La demostración presentada durante la feria alemana nos ha permitido comprobar de primera mano cómo funcionan estos sistemas en conjunto cuando comienzan los tiros, con un combate en tercera persona complementado por habilidades, órdenes al grupo, movilidad, desarrollo del personaje y abundantes secuencias de diálogo, elementos que amplían considerablemente el planteamiento mostrado en sus primeros materiales.

Exodus muestra por fin cómo se juega y por qué el tiempo puede convertirse en su mejor arma narrativa. / Elsotanoperdido

De paso por Khonsu

Buena parte de la demostración transcurre en Khonsu, una enorme plataforma defensiva construida por los Celestials que órbita alrededor de Lidon, el planeta natal de Jun Aslan. Concebida para proteger el mundo, esta instalación se convierte en el escenario de una misión junto a Suliman y Elise, precisamente cuando los Fantasmas, antiguas defensas automáticas de los Celestials, se activan contra el grupo. Una vez enfrascados en la batalla, ‘Exodus’ deja constancia de una considerable evolución frente a sus primeras demostraciones públicas. El sistema parte de un esquema familiar dentro del género RPG de acción en tercera persona, aunque Archetype incorpora recursos adicionales para evitar que todo dependa de cubrirse y disparar.

En este plano, por ejemplo, el Reciclador, arma principal de Jun, puede adoptar distintas configuraciones según la situación. El modo de repetición sirve para combatir a media distancia, mientras el modo Trituradora está destinado a los enfrentamientos a corta distancia. A ello se suman las habilidades del guantelete y las capacidades de los compañeros, que pueden activarse y combinarse durante los combates. Con este planteamiento, el estudio estadounidense nos incita de forma natural a combinar armas, poderes y habilidades del grupo a través de tiroteos que se perciben más rápidos y satisfactorios de lo sugerido por los primeros vídeos del juego. Los compañeros intervienen directamente durante los enfrentamientos y sus habilidades pueden combinarse con las de Jun para crear secuencias ofensivas y defensivas.

Exodus muestra por fin cómo se juega y por qué el tiempo puede convertirse en su mejor arma narrativa. / Elsotanoperdido

Escenarios y desarrollo del personaje

La demostración también permite recorrer espacios diseñados para ofrecer rutas alternativas, desvíos y zonas opcionales, en lugar de funcionar como simples pasillos entre una conversación y el siguiente tiroteo. Jun, además, dispone de la garra de raíl, una herramienta que permite desplazarse con rapidez por determinados sectores, alcanzar posiciones elevadas y ganar ventaja durante algunos combates. Algunas de estas rutas esconden recompensas que animan a examinar el entorno y recorrer con mayor atención unos escenarios de gran tamaño. Khonsu refleja bien este planteamiento, con inmensas estructuras Celestials que alternan espacios abiertos con áreas claustrofóbicas y transmiten la sensación de avanzar entre restos de una civilización tecnológicamente muy superior.

Jun Aslan dispone además de tres árboles de habilidades entre los que se reparten puntos para combinar distintas capacidades, mientras Archetype evita llenar la progresión de pequeños porcentajes apenas perceptibles e incorpora habilidades que transforman determinados aspectos del combate y añaden nuevas posibilidades. Esta configuración permite desarrollar distintas versiones del protagonista según el estilo de cada jugador.

Las elecciones y la dilatación del tiempo definen la narrativa

El combate ha tenido mayor presencia en los materiales publicados durante los últimos meses, pero ‘Exodus’ mantiene una vocación claramente narrativa, terreno en el que se percibe la experiencia de los veteranos de BioWare. Por ejemplo, en las conversaciones es posible escoger respuestas que condicionan la relación con determinados personajes y alteran acontecimientos posteriores. El estudio también ha presentado las alineaciones morales Paladín e Inmortal, que influyen en la evolución de Jun y determinan qué habilidades pueden potenciarse según el camino elegido.

Exodus muestra por fin cómo se juega y por qué el tiempo puede convertirse en su mejor arma narrativa. / Elsotanoperdido

La dilatación del tiempo introduce consecuencias mucho más amplias, porque los Itinerantes como Jun viajan a velocidades cercanas a la de la luz y, mientras para ellos pueden pasar días o semanas, en Lidon transcurren años e incluso décadas. De esta manera, una elección realizada durante una misión puede producir efectos enormes cuando Jun regresa a casa. Este sistema extiende las consecuencias de cada elección durante años o incluso décadas, de manera que escoger una respuesta buena o mala durante una conversación puede terminar repercutiendo mucho después en personas, relaciones y sociedades enteras. ‘Exodus’ plantea así la complejidad de intentar salvar un mundo que continúa su curso mientras Jun está lejos, con familiares, compañeros y civilizaciones que pueden cambiar a lo largo de generaciones.

Exodus gana identidad

‘Mass Effect’ seguirá siendo una referencia inevitable al hablar de ‘Exodus’, porque existen similitudes evidentes, entre ellas un protagonista rodeado de compañeros, viajes por mundos distintos, interacciones, romances y combates en tercera persona, pero Archetype ha incorporado rasgos diferenciadores con cada presentación. Buena parte de esa personalidad procede de la dilatación del tiempo, las estructuras Celestials y la libertad para desarrollar a Jun, recursos que permiten que su universo muestre diferencias cada vez más claras respecto a sus referentes.

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Exodus - Tráiler fecha lanzamiento

Queda por comprobar hasta dónde llegarán las consecuencias derivadas de las elecciones del jugador y si todo este planteamiento narrativo podrá mantenerse durante toda la aventura, pero la demostración de gamescom permite comprobar que en Archetype han dedicado una atención considerable para que el juego pueda convertirse en el primer superéxito de Wizards of the Coast en el sector gaming. Se lanzará el 7 de abril de 2027 en PS5, Xbox Series y PC, con versiones para Steam y Epic Games Store.