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Teamfight Tactics (TFT): ZyK0o se alza con la Riftbeast Cup tras una remontada de campeonato

El francés se impuso en la primera cita del Circuito Profesional correspondiente al Set 18, Foresta Encantada, después de remontar una situación muy complicada

Teamfight Tactics (TFT): ZyK0o se alza con la Riftbeast Cup tras una remontada de campeonato.

Teamfight Tactics (TFT): ZyK0o se alza con la Riftbeast Cup tras una remontada de campeonato. / Elsotanoperdido

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Alberto Yañez – Elsotanoperdido

Zakariya ‘ZyK0o’ Olabi se ha proclamado campeón de la Riftbeast Cup, la primera cita del Circuito Profesional de ‘Teamfight Tactics’ (TFT) correspondiente al Set 18, ‘Foresta Encantada’, después de completar una remontada que terminó con el francés en la posición de privilegio y con una plaza asegurada para la Tactician’s Crown. Pero el escenario no fue el ideal, porque tras la primera ronda de puntuación apenas acumulaba 11 puntos y quedaba lejos de la zona alta, aunque supo reaccionar y su rendimiento cambió por completo durante el tramo final. El jugador galo terminó primero en los dos últimos encuentros y reunió los 39 puntos suficientes para llevarse el título por la mínima.

Un punto separó el título

La pelea por el triunfo llegó prácticamente hasta el final con un Alexandre ‘Bensac’ Mokhefi que terminó segundo con 38 puntos, solamente uno menos que el campeón, mientras el polaco Jakub ‘Kubixon’ Warzecha completó el podio con 33. El triunfo para ZyK0o le supone además repetir victoria dentro del circuito profesional de ‘TFT’, porque el francés ya había ganado anteriormente la Stargazer Cup de EMEA durante el Set ‘Deidades Siderales’, de manera que la Riftbeast Cup se convierte en su segundo título dentro del TPC.

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Teamfight Tactics (TFT): ZyK0o se alza con la Riftbeast Cup tras una remontada de campeonato. / Elsotanoperdido

La Tactician’s Crown ya tiene a ZyK0o

Además del trofeo, el campeón obtiene la clasificación directa para la Tactician’s Crown del Set 18, donde volverá a medirse con algunos de los mejores jugadores del competitivo de ‘Teamfight Tactics’. El Circuito Profesional continuará muy pronto con la Elderwood Cup, programada para los días 18, 19 y 20 de septiembre. Tras el estreno de ‘Foresta Encantada’, la competición de EMEA encara así su segunda cita con ZyK0o convertido en el primer campeón del nuevo Set y con las siguientes plazas todavía por repartir.

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