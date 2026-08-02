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La guía Verónica Campos desvela los secretos del castillo de Santa Cruz

La guía Verónica Campos desvela los secretos del castillo de Santa Cruz

Gus de la Paz

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La guía Verónica Campos desvela los secretos del castillo de Santa Cruz

Gus de la Paz

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La educadora ambiental y guía del complejo Verónica Campos ha llevado a cabo un exhaustivo trabajo de documentación histórica que arroja luz sobre los «años ciegos» del islote, un trueque que involucró al padre de Picasso, las fastuosas celebraciones de la alta sociedad y hasta la construcción de una carretera para conectar la fortaleza con las Torres de Meirás.

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