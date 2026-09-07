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Primer día de clases en la Universidade da Coruña

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Después de un largo verano —demasiado breve, para algunos—, es hora de volver a las clases. Los estudiantes universitarios de A Coruña tomaron el relevo de las escuelas infantiles, que abrieron sus aulas el pasado viernes, para abrir los apuntes este lunes, 7 de septiembre.

Con cielos encapotados y lluvias ocasionales, la jornada típica de septiembre recibió a los universitarios en el campus de Elviña, de la Universidade da Coruña (UDC). Unos con más ganas que otros, todos le dieron la bienvenida al nuevo curso. Más información