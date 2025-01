Ángel García Seoane conta na súa biografía oficial que en 1984 deixou de tocar profesionalmente a batería para dedicarse "á defensa do pobo de Oleiros". Ao ano seguinte xa comezou a tocar as fibras da política e despois de corenta anos como alcalde e fundador dun partido independente, Alternativa dos Veciños, que gaña todas as eleccións municipais desde 1979, quere que a súa música siga soando.