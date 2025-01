O Campo da Leña acolleu este domingo o primeiro mercado ecolóxico deste ano. Esta iniciativa busca visibilizar a pequenos produtores locais da área coruñesa nun formato que se desenvolve nos barrios da Coruña no primeiro e terceiro domingo de cada mes.

Se ben, o tempo non axudou nesta mañá, moitas foron as persoas que se achegaron a este recuncho das Atochas a mercar entre as 10 e as 15 horas.