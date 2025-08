El concierto de Baiuca, que se celebró en María Pita para dar el pistoletazo de salida a las fiestas de agosto, encendió la mecha de las ganas de bailar de un grupo de jóvenes que decidieron desenfundar sus panderetas pasada la medianoche e improvisar una foliada en la plaza de Azcárraga. Como en toda buena celebración popular, no les importaba que quien quisiese sumarse a la rueda no supiese bailar mucho, incluso que fuese su primera vez, porque lo importante era divertirse, así que, algunos visitantes de fuera de Galicia se llevaron no solo una noche de fiesta sino también unas lecciones gratis de baile tradicional.