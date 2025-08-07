Los prácticos del puerto A Coruña se dedican a ayudar a todo tipo de barcos para garantizar la seguridad cuando llegan al puerto. Su deber es preservar las instalaciones portuarias, los buques, el medio ambiente y las vidas humanas.

Cada día cuentan muchas hazañas, unas más peligrosas y otras más cotidianas. En su cuenta de twitter, @corunap, se dedican a divulgar su labor profesional.

Esta semana han publicado en sus redes sociales un vídeo de cómo es un descenso a otro barco visto desde arriba, una perspectiva inédita y que deja entrever la dificultad de su oficio.