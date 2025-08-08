Varios vehículos han aparecido esta mañana con los cristales rotos en el entorno de la Domus, en el barrio de Monte Alto. Estos son los que estaban aparcados en la calle que sube frente a la fachada del museo, en la calle Albert Camus.

Según indica la Policía Nacional, son al menos 12 los vehículos a los que se les fracturaron las ventanillas durante la noche. En uno de los vehículos también han aparecido restos de sangre.

El cuerpo policial se centra ahora en localizar a los propietarios y comprobar si puede haber algún coche más afectado, aunque por el momento no hay detenidos.