La cantante Zahara sorprendió al público de su concierto en A Coruña al interpretar su mítico tema Con las ganas dentro de un baño portátil customizado que la cantante está llevando por toda su gira este verano. Entre risas, dijo que allí se estaba muy bien y lanzó una indirecta a Isabel Díaz Ayuso sobre el precio de la vivienda. "Mejor que no se entere de lo bien que se está aquí, no vaya a ser que pase lo mismo que con los pisos", afirmó la cantante.

Justo después, la intérprete sacó una bandera de Palestina y cantó Soy de un pueblo pequeño, uno de los temas de su nuevo disco. Más información.