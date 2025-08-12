Llegó a Sada con ocho años procedente de República Dominicana y, y 20 años y cientos de canastas después, será el encargado de dar el pregón en las fiestas patronales de la villa. El baloncentista Tyson Pérez, ala-pivot en el Unicaja Málaga, se mostraba este martes emocionado por el encargo municipal: «Dije que sí a la primera», cuenta y avanza: «En el pregón quiero dar las gracias al pueblo que me acogió a mí y a toda mi familia y me hizo crecer tanto a nivel deportivo como personal».