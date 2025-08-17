El Globo de Betanzos congregó en la noche de este 16 de agosto, día de San Roque, a multitud de vecinos y visitantes en la plaza Irmáns García Naveira. Los chascarrillos por los esperados mensajes humorísticos que decoran el aerostato dieron paso a los aplausos y ovaciones cuando a las 00.20 horas el globo de papel más grande del mundo levantó por fin el vuelo, dejó atrás el campanario y se perdió en la noche. Un vuelo limpio, perfecto, que siguieron en directo miles de personas y que a continuación dio paso a un espectáculo pirotécnico de luces y color para celebrar el 150 aniversario de esta más que clásica celebración de San Roque, con un deseo compartido: a por 150 años más.