Personal de Resonac se manifestó este miércoles en el polígono de Agrela para exigir la readmisión de siete compañeros despedidos. Unas 200 personas secundaron el paro, de una hora, y mostraron una pancarta con el lema «despidos non, negociación si». La convocatoria contó con la colaboración de los sindicatos CCOO y USO. Según el presidente del comité de empresa de Resonac, Fabián Martínez, este fue «el paro más multitudinario» de los que se han realizado desde los despidos ejecutados el 14 de julio.