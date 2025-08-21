BiciCoruña pone en funcionamiento tres nuevas estaciones en diferentes barrios de la ciudad, en concreto en Lonzas, Vioño y Monte Alto. Las dos últimas --Vioño y Monte Alto-- son las primeras bases de carga solar que se instalan en A Coruña. Así, en total hay 52 estaciones.

BiciCoruña ya trabaja para ampliar su red de puntos de alquiler de bicicletas con nuevas estaciones en Os Rosales y O Castrillón.

La concejala de Movilidad, Noemí Díaz, ha detallado que "el tiempo medio de trayecto es de 17 minutos".

En julio, BiciCoruña batió un nuevo récord al llegar a los 172.000 usos.