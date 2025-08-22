Casi dos meses después de que muchos estadounidenses celebrasen con orgullo el Día de la Independencia, ese mismo espíritu se hizo notar esta semana en A Coruña, concretamente por Alfonso Molina, en la salida de A Zapateira. Y es que un conductor llevaba la bandera de Estados Unidos 'tatuada' en su coche.

Azul, blanco y rojo, los mismos colores que escogió Kieślowski para dar nombre a su famosa trilogía, fueron los elegidos por el conductor del turismo para tunear su coche de arriba a abajo con la bandera del país. Una decisión estética y patriótica que no pasó desapercibida entre el resto de conductores y vecinos de la zona, que incluso sacaron sus móviles para inmortalizarlo.