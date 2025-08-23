Artistas y escritores de la talla de Jenaro Pérez Villaamil, Emilia Pardo Bazán, Castelao o Camilo Díaz Baliño emplearon el antiguo Peirao de Betanzos como fuente de inspiración para crear algunas de sus obras.

Una zona extramuros que combinaba tres elementos únicos: los restos de la Ponte Nova de origen medieval, el estuario que cubría de agua gran parte del paisaje y la arquitectura tradicional de las casas que se localizaban a pie del río Mendo.

Un paisaje ahora desaparecido que el betanceiro y doctor en Historia del Arte Daniel Lucas Teijeiro Mosquera logró recuperar tras una ardua investigación documental y gráfica, materializada en forma de exposición en 3D en el Museo das Mariñas.

‘Arquitecturas añoradas: O Peirao’ consta de varias recreaciones realizadas a partir de documentación de la Biblioteca, el Museo, el Archivo de Betanzos y el Archivo del Reino de Galicia, para crear una representación «lo más cercana posible» a lo que era O Peirao antes de 1900. La exposición estará abierta al público durante los próximos tres meses.