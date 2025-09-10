Decenas de ciudadanos acuden con mensajes de apoyo para el regidor saliente, Javier Gestal, de Alternativa dos Veciños, y le brindan aplausos antes de la sesión que le apartará de la Alcaldía. También se han visto carteles con consignas contra los ediles que han apoyado la moción de censura que hará de nuevo alcalde a José Luis Fernández Mouriño, del PP. Entre los asistentes, en el público, el alcalde de Oleiros y líder de Alternativa dos Veciños, Ángel García Seoane. El pleno se celebra en el pabellón de O Espiño por el limitado aforo del salón de plenos del Concello y ante la previsión de gran afluencia, como así ha ocurrido. Más información.