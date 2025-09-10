José Luis Fernández Mouriño ya es, de nuevo, alcalde de Carral, tras prosperar esta mañana la moción de censura presentada por el PP y los dos exconcejales de Alternativa dos Veciños ahora no adscritos. La sesión, muy bronca y con reiteradas interrupciones del público en defensa del Gobierno local saliente, se celebró en un pabellón de O Espiño lleno y en el que vecinos recibieron ya a la entrada, con alfombra roja, al regidor saliente, Javier Gestal, al grito de «Javier, o Noso alcalde».