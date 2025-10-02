RAC

Protesta en A Coruña por el ataque de Israel a la flotilla con ayuda para Gaza

Cientos de personas se han movilizado en la tarde de este jueves en una manifestación que ha partido de la Delegación del Gobierno y ha cortado el tráfico para denunciar el ataque de Israel a la flotilla que lleva ayuda humanitaria a Gaza y la retención de activistas, entre los que se encuentra la gallega Sandra Garrido. Los manifestantes piden la puesta en libertad de los detenidos, el levantamiento del bloqueo a Gaza y la protección de la misión solidaria. A Coruña es una de las casi veinte localidades gallegas donde se han convocado concentraciones este jueves para denunciar la situación.