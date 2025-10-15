A. C.

Fin de las obras de rehabilitación de la Torre Efisa, en A Palloza

Recorrido por la zona de instalación térmica del edificio "icono de la eficiencia energética" con técnicos de la obra, que incluye una visita a las cubiertas, donde se ubican gran parte de los paneles fotovoltaicos, junto a la alcaldesa Inés Rey, la conselleira de Vivenda María Martínez Allegue y Borja Cancela Blasco, delegado en Galicia de Iberdrola. El complejo de edificios, que alberga 181 viviendas y 72 locales comerciales, se beneficia ya de una reducción del 75% de necesidad de calefacción. El proyecto ha incluido la renovación de la fachada y cubiertas, así como la electrificación de los sistemas de calefacción y agua caliente.