El Fueguito, la nueva creación de A Factoría do Lume con La Sazón

A Factoría do Lume continúa con sus innovaciones y han pasado de las salsas al entrepán en colaboración con el local La Sazón, de Matogrande. Esta vez pretenden lograr que a todo el mundo que deguste su última novedad se le quede la cara roja al probarlo. Según relata Joaquín Pérez, socio y fundador de A Factoría, "no es un bocata, no es una burger, es Fueguito, aunque para que se entienda es un bocata eminentemente picante". Este tipo de emparedado tiene tres intensidades, fueguito cobarde, fueguito intenso y fueguito mal. Más información en el enlace.