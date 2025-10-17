Casteleiro

La comunidad educativa del CEIP de Prácticas de A Coruña vuelve a manifestarse para exigir "mejoras urgentes"

Minutos antes de comenzar la jornada lectiva, alumnos y profesores del CEIP de Prácticas de A Coruña, situado en paseo de Ronda, se han manifestado para exigir una escuela "digna y segura" en una protesta que ha cortado el tráfico en la zona durante unos 30 minutos. Los manifestantes piden medidas "urgentes" a las administraciones para dar respuesta a las antiguas demandas de un centro educativo con más de 250 alumnos y alumnas.