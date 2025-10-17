Carlos Pardellas

Daños en la Colegiata de Santa María de A Coruña

Un camión que circulaba por la Ciudad Vieja provocó este viernes daños en un muro de la Colegiata de Santa María del Campo. El impacto hizo que hubiese un desprendimiento de la piedra. Técnicos de Patrimonio se desplazaron hasta el lugar para inspeccionar los daños del muro que da hacia Puerta de Aires. Según informó la Xunta a este diario, tras hacer un análisis de los desperfectos se abren diligencias informativas. Patrimonio pedirá información tanto al Arzobispado como al Ayuntamiento de A Coruña para averiguar qué pasó.