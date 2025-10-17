A. C.

Expectación ante el Club del Mar de San Amaro por el nuevo rodaje de Vaca Films

Varios curiosos se hacinaban en la mañana de este viernes en el paseo marítimo de A Coruña para contemplar el inicio del rodaje de una nueva serie producida por la coruñesa Vaca Films. Aunque todavía no se ha revelado información sobre la ficción, la piscina infantil del complejo ha sido preparada con colchonetas hinchables que harán de atrezzo. El rodaje estaba previsto para la próxima semana, pero la previsión de mal tiempo ha obligado a adelantarlo a este viernes.